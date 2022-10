IAE: Emisie vo svete vyvrcholia v roku 2025 – súvisí to aj s vojnou

Paríž 27. októbra (TASR) - Ruská vojenská invázia na Ukrajinu urýchli vo svete prechod od fosílnych palív k "udržateľnejšej a bezpečnejšej energetike", takže objem celosvetových emisií by mal dosiahnuť vrchol v roku 2025. Vyhlásila to vo svojej štvrtkovej správe Medzinárodná energetická agentúra (IEA), píše TASR na základe informácií americkej stanice CNN.



Podľa IAE medzinárodné energetické trhy prechádzajú hlbokými zmenami, pričom jednotlivé krajiny sa usilujú adaptovať sa na prerušenie dodávok surovín z Ruska do Európy.



"Energetické trhy a energetická politika sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zmenili – a to nielen nateraz, ale na celé nadchádzajúce desaťročia," povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol s tým, že ide o štrukturálne zmeny.



IAE predpovedá, že globálne investície do čistej energie by mali do roku 2030 prekročiť sumu dvoch biliónov dolárov, čo bude predstavovať oproti dnešku 50-percentný nárast.



Rusko, ktoré je najväčším svetovým vývozcom fosílnych palív, podľa IAE nadobro stratilo svoju pozíciu v medzinárodnom energetickom mixe, a to predovšetkým v dôsledku narušených dodávateľsko-odberateľských vzťahov s Európou.



Medzinárodná energetická agentúra vôbec po prvý raz od začiatku modelovaní počíta s tým, že celosvetový dopyt po fosílnych palivách začne klesať, a to v polovici budúceho desaťročia.