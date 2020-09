IATA: Rozvoz vakcíny bude vyžadovať 8000 lietadiel Boeing 747

Montreal 10. septembra (TASR) - Na celosvetový rozvoz vakcín proti novému druhu koronavírusu bude potrebných 8000 lietadiel typu Boeing 747, vyplýva z najnovšej správy Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA). Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



IATA v ostatnom období vyvíja plán na globálnu distribúciu očkovacej látky aj napriek tomu, že účinná vakcína ešte neexistuje. Plán pritom počíta len s jednou dávkou na osobu.



"Bezpečné doručenie vakcín proti novému koronavírusu bude pre svetový letecký nákladný priemysel misiou storočia. Bez predbežného plánovania sa to však nepodarí. Teraz je na to ten správny čas," uviedol generálny riaditeľ IATA Alexandre de Juniac.



Nie všetky lietadlá sú na jej doručenie vhodné - preprava liekov bežne vyžaduje rozmedzie teploty medzi dvoma až ôsmimi stupňami Celzia, pričom niektoré vakcíny musia byť počas prepravy zmrazené.



Letecký rozvoz proticovidovej vakcíny bude dôležitý najmä pre krajiny, ktoré nemajú vlastné prostriedky na jej výrobu.



IATA tiež uviedla, že rozvoz po Afrike by v súčasnosti nebol možný. Pripisuje to momentálnemu nedostatku nákladných kapacít, veľkosti tejto zemepisnej oblasti a zložitej situácii na hraničných priechodoch.



"Vakcíny sa stanú veľmi cennou komoditou. Musia sa zaviesť opatrenia, ktoré zaistia, aby zásielky boli zabezpečené proti nežiadanej manipulácii a krádeži," napísala v správe IATA.