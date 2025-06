Iba 14-ročného mladíka vyšetrujú pre napojenie na Islamský štát

Kolín nad Rýnom 7. júna (TASR) - Prokuratúra v nemeckom Kolíne nad Rýnom začala vyšetrovať 14-ročného mladíka, ktorý je podozrivý z terorizmu a napojenia na organizáciu Islamský štát (IS). Informuje o tom TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Chlapec údajne šíril propagandu Islamského štátu a vyjadril svoj zámer uskutočniť teroristický útok na vianočnom trhu v Kolíne nad Rýnom v decembri tohto roku. Podľa hovorcu prokuratúry sa vyšetrovanie zakladá na podozreniach z propagácie zakázanej extrémistickej militantnej organizácie IS a verejného používania zakázaných symbolov.



Zo správ bezpečnostných služieb vyplýva, že tínedžer na svojom profile na sociálnej sieti TikTok zdieľal dve videá a príspevok s odkazmi na Islamský štát. Mladík podľa nich taktiež šíril obrázok s prísahou vernosti organizácii IS. Kriminálna polícia v rámci vyšetrovania narazila na viacero profilov s podobným obsahom, pričom všetky patrili rovnakému tínedžerovi.



Podozrivý podľa polície plánoval tento rok útočiť na vianočnom trhu v Kolíne nad Rýnom a následne utiecť do zahraničia. Úrady tvrdia, že sa chlapec na políciu dostavil dobrovoľne. „Ďalšie podrobnosti nemôžeme zverejniť v záujme ochrany vyšetrovania a osobných práv zúčastnených osôb,“ uviedol hovorca polície.



„Mladík na svojich kanáloch na sociálnych sieťach nielen oslavoval a šíril propagandu IS, ale zdieľal aj svoje predstavy o útokoch. Je poburujúce, že už 14-roční sú takíto,“ uviedol minister vnútra pre Severné Porýnie-Vestfálsko Herbert Reul.



„Sociálne siete sú akcelerátorom extrémizmu. Aj tieto kanály musíme pozornejšie sledovať. Som rád, že naše bezpečnostné orgány zasiahli v počiatočnom štádiu,“ dodal Reul.