Iba 15 afrických krajín zaočkovalo proti covidu aspoň 10 percent ľudí

Ženeva 30. septembra (TASR) - Iba 15 z 54 afrických krajín doposiaľ zaočkovalo proti koronavírusu desať percent svojej populácie. Mnohí zdravotnícki zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v prvej línii, sú tak stále v ohrození. Vo štvrtok to vyhlásili Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná rada zdravotníkov (ICN), informovala agentúra Reuters.



Obe organizácie vyzvali na urýchlenie distribúcie vakcín proti koronavírusu najviac ohrozeným osobám na africkom kontinente.



WHO pôvodne vyzvala na zaočkovanie najmenej desiatich percent obyvateľov v každej krajine sveta do 30. septembra. Tento cieľ sa pritom podarilo naplniť 90 percentám bohatých krajín, mnohým africkým krajinám však nie.



Jeden z vedúcich predstaviteľov ICN Howard Catton uviedol, že jeho organizácia analyzovala dáta z deviatich afrických krajín, pričom prišli na to, že na prvú dávku stále čaká až jedna tretina miestnych zdravotných pracovníkov. Plne zaočkovaných je v týchto krajinách spolu približne desať percent zdravotníkov.



"V súčasnosti chodia stále sestry a zdravotnícki pracovníci do práce s vedomím, že im hrozí vysoké riziko a nie sú chránení vakcínou," uviedol Catton, podľa ktorého ide o zdravotnícku krízu.



"Údaje nám ukazujú, že v 39 (afrických) krajinách, z ktorých sme boli schopní zozbierať údaje, bolo osem percent všetkých rozdistribuovaných vakcín podaných zdravotníckym pracovníkom," uviedol koordinátor vakcinačnej kampane WHO v Afrike Richard Mihigo.



Catton tiež upozornil na to, že zatiaľ čo v Afrike je doposiaľ proti ochoreniu COVID-19 zaočkované iba nízke percento ľudí pracujúcich v prvej línii, bohaté krajiny začínajú podávať svojim obyvateľom tretiu dávku protikoronavírusovej vakcíny.