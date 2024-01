Iba 15 % Izraelčanov chce, aby Netanjahu ostal vo funkcii aj po vojne

Jeruzalem 2. januára (TASR) - Len 15 percent Izraelčanov si želá, aby izraelský premiér Benjamin Netanjahu v tejto funkcii zostal aj po skončení vojny Izraela s militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Vyplýva to z prieskumu Izraelského inštitútu pre demokraciu (IDI) zverejneného v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prieskum tiež ukázal, že 56 percent opýtaných sa domnieva, že pokračovanie vojenskej ofenzívy je najlepší spôsob, ako získať späť rukojemníkov, zatiaľ čo 24 percent respondentov si myslí, že najlepšia by bola dohoda zahŕňajúca prepustenie ďalších tisícok palestínskych väzňov z izraelských väzníc.



Iba 15 percent opýtaných si želá, aby Netanjahu zostal aj po skončení vojny premiérom. Jeho politický rival a súčasný partner vo vojnovom kabinete Benny Ganc získal podporu 23 percent opýtaných. Približne 30 percent opýtaných neuviedlo žiadneho preferovaného lídra.



Prieskum sa uskutočnil 25. až 28. decembra na vzorke 746 respondentov. Podľa predchádzajúceho decembrového prieskumu IDI si 69 percent Izraelčanov myslí, že voľby by sa mali konať hneď po skončení vojny.



Netanjahu v sobotu vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy potrvá ešte "mnoho mesiacov". Zopakoval, že izraelská operácia v Gaze potrvá dovtedy, kým sa nepodarí eliminovať militantné hnutie Hamas a zaistiť návrat všetkých izraelských rukojemníkov.