Iba vakcína proti koronavírusu pomôže zvrátiť prepad v cestovnom ruchu

Bangkok 27. apríla (TASR) - Iba vakcína proti novému koronavírusu pomôže zvrátiť prepad v cestovnom ruchu, ktorý je dôležitým odvetvím ekonomiky v Thajsku. Uviedla to thajská agentúra pre podporu a propagáciu tohto odvetvia.



Odhaduje tiež, že počet turistov v krajine tento rok klesne o 60 % až na 16 miliónov. A príjmy zo zahraničného cestovného ruchu sa znížia na sotva polovicu. Tieto čísla môžu byť pritom ešte horšie, pretože svet čaká na očkovanie, alebo ak dôjde k druhej vlne šírenia koronavírusu, upozornil thajský úrad pre cestovný ruch.



„Každý čaká na očkovaciu látku,“ uviedol minulý týždeň guvernér agentúry Yuthasak Supasorn. Dodal, že podľa odborníkov to bude trvať najmenej 18 mesiacov, čo znamená, že turistický priemysel bude dovtedy čeliť problémom.



Thajsko je veľmi závislé od príjmov z cestovného ruchu, najmä od čínskych návštevníkov. A problémy tohto odvetvia zhoršujú vyhliadky celej ekonomiky. Yuthasak povedal, že priemysel bude musieť obnoviť dôveru v bezpečnosť cestovania a návrat čínskych turistov očakáva najskôr v októbri.



Domnieva sa tiež, že po pandémii sa turizmus zmení a vstúpi "do nového normálu“, bude napríklad musieť počítať so sociálnym dištancovaním. Na druhej strane, na thajské ostrovy, ktoré predtým zápasili s preplnením a zhoršovaním životného prostredia, sa vracajú morské korytnačky a opäť kladú vajcia na plážach, pretože turisti zmizli.



„Nemôže sa vrátiť späť k spôsobu, akým tu doteraz fungoval cestovný ruch,“ povedal Yuthasak, podľa ktorého kríza prináša aj príležitosť na zlepšenie tak, aby boli v budúcnosti príjmy z cestovného ruchu udržateľnejšie a rozšírili sa aj na menšie komunity.