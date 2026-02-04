< sekcia Zahraničie
ICAN: Koniec platnosti zmluvy New START zvyšuje nebezpečenstvo krízy
ICAN, ktorá získala Nobelovu cenu za mier v roku 2017, varovala pred uplynutím platnosti spomínanej zmluvy, ktorá reguluje až 87 percent z celkového počtu jadrových zbraní na svete.
Autor TASR
Ženeva 4. februára (TASR) - Bez novej jadrovej dohody medzi Spojenými štátmi a Ruskom môže dôjsť k pretekom v zbrojení, čím sa prehĺbia všetky súčasné krízy, varovala v stredu Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN) so sídlom v Ženeve. Vyzvala preto na okamžité kroky v oblasti odzbrojenia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Platnosť zmluvy New START vyprší vo štvrtok 5. februára, čím sa Moskva aj Washington formálne oslobodia od množstva obmedzení týkajúcich sa ich jadrových arzenálov.
ICAN, ktorá získala Nobelovu cenu za mier v roku 2017, varovala pred uplynutím platnosti spomínanej zmluvy, ktorá reguluje až 87 percent z celkového počtu jadrových zbraní na svete.
„Bez New START existuje reálne nebezpečenstvo, že sa zrýchlia nové zbrojné preteky medzi USA a Ruskom,“ uviedla vo svojom vyhlásení šéfka ICAN Melissa Parkeová.
Podľa jej slov môže vypršanie platnosti zmluvy znamenať „viac bojových hlavíc, viac nosných systémov, viac cvičení – a ostatné štáty s jadrovými zbraňami budú pod tlakom, aby držali krok“.
Parkeová preto vyzvala obe svetové veľmoci, aby sa „verejne zaviazali dodržiavať limity vyplývajúce z New START, kým sa dohodnú na novom rámci“.
Ruský prezident Vladimir Putin už v septembri minulého roka ponúkol ročné predĺženie platnosti zmluvy. Aj keď americký prezident Donald Trump vtedy povedal, že „to znie ako dobrý nápad“, Kremeľ tvrdí, že doteraz nedostal jednoznačnú odpoveď.
Ak zmluva skutočne zanikne, „obe krajiny budú môcť voľne vyrábať a nasadzovať viac zbraní, pričom žiadna strana si nebude môcť overiť, čo robí tá druhá“, upozornila ICAN.
„Zbrojné preteky medzi oboma krajinami, ktoré už zahŕňajú vývoj nových generácií zbraní, by sa mohli zrýchliť a riziko náhodného či dokonca úmyselného jadrového konfliktu by sa zvýšilo v čase, keď je jadrové napätie vyššie než kedykoľvek predtým,“ uviedla organizácia.
Parkeová vyzvala Spojené štáty a Rusko, aby znovu začali seriózne rokovať o odzbrojení a výrazne znížili počet svojich bojových hlavíc.
