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Výdavky na jadrové zbrane narástli takmer o pätinu, tvrdí ICAN
Nárast o 19 percent oproti roku 2024 viedol k dosiaľ najvyšším zaznamenaným výdavkom na jadrové zbrane odkedy ich ICAN začala v roku 2020 sledovať.
Autor TASR
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Ženeva 9. júna (TASR) - Výdavky na jadrové zbrane deviatich jadrových mocností sveta narástli v roku 2025 takmer o pätinu na 119 miliárd dolárov, vyplýva zo správy Medzinárodnej kampane za zákaz jadrových zbraní (ICAN) zverejnenej v utorok. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Nárast o 19 percent oproti roku 2024 viedol k dosiaľ najvyšším zaznamenaným výdavkom na jadrové zbrane odkedy ich ICAN začala v roku 2020 sledovať. „Čakajú nás nové preteky v jadrovom zbrojení,“ varovala v správe.
Štáty s jadrovými zbraňami sú Čína, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, India, Severná Kórea, Pakistan, Rusko a USA. Všeobecne sa predpokladá, že aj Izrael vlastní jadrové zbrane, hoci to nikdy oficiálne nepotvrdil.
Spojené štáty minuli na jadrové zbrane viac ako všetky ostatné krajiny dohromady (69,2 miliardy dolárov) - o 22 percent viac ako minulý rok. Washington podľa ICAN vo všeobecnosti zvyšuje vojenské výdavky, čo sa týka aj obnovy ich jadrového arzenálu.
Nasleduje Čína, ktorá výdavky medziročne zvýšila o sedem percent na 13,5 miliardy dolárov. Spojené kráľovstvo so 17-percentným nárastom na 12,6 miliardy dolárov od minulého roka predbehlo Rusko a sa stalo tretím najväčším investorom do svojho jadrového arzenálu. Samotné Rusko navýšilo výdavky na jadrové zbrane o šesť percent na 9,5 miliardy dolárov.
ICAN je globálna koalícia mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia presadiť dodržiavanie a implementáciu Zmluvy o zákaze jadrových zbraní (TPNW). Založená bola v roku 2007 a v roku 2017 získala Nobelovu cenu za mier.
Nárast o 19 percent oproti roku 2024 viedol k dosiaľ najvyšším zaznamenaným výdavkom na jadrové zbrane odkedy ich ICAN začala v roku 2020 sledovať. „Čakajú nás nové preteky v jadrovom zbrojení,“ varovala v správe.
Štáty s jadrovými zbraňami sú Čína, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, India, Severná Kórea, Pakistan, Rusko a USA. Všeobecne sa predpokladá, že aj Izrael vlastní jadrové zbrane, hoci to nikdy oficiálne nepotvrdil.
Spojené štáty minuli na jadrové zbrane viac ako všetky ostatné krajiny dohromady (69,2 miliardy dolárov) - o 22 percent viac ako minulý rok. Washington podľa ICAN vo všeobecnosti zvyšuje vojenské výdavky, čo sa týka aj obnovy ich jadrového arzenálu.
Nasleduje Čína, ktorá výdavky medziročne zvýšila o sedem percent na 13,5 miliardy dolárov. Spojené kráľovstvo so 17-percentným nárastom na 12,6 miliardy dolárov od minulého roka predbehlo Rusko a sa stalo tretím najväčším investorom do svojho jadrového arzenálu. Samotné Rusko navýšilo výdavky na jadrové zbrane o šesť percent na 9,5 miliardy dolárov.
ICAN je globálna koalícia mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia presadiť dodržiavanie a implementáciu Zmluvy o zákaze jadrových zbraní (TPNW). Založená bola v roku 2007 a v roku 2017 získala Nobelovu cenu za mier.