Dokončili správu o nútenom pristátí letu Ryanairu v Bielorusku

Žena drží poster s nápisom " Kde je Raman Pratasevic ?! " počas čakania na cestujúcich lietadla Ryanair s registračným číslom SP-RSM na medzinárodnom letisku 23. mája 2021 vo Vilniuse. Foto: TASR/AP

Montreal 18. januára (TASR) - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) oznámila, že správa o vlaňajšom nútenom pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku je hotová s tým, že ďalšie kroky budú stanovené na konci januára. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP.Správa bola v pondelok sprístupnená všetkým 193 členom ICAO vrátane 36 štátov, ktoré v súčasnosti pôsobia v rade organizácie, uvádza sa vo vyhlásení tejto špecializovanej agentúry OSN.Správa z vyšetrovania podrobne opisuje okolnosti incidentu z 23. mája 2021, keď bieloruské úrady donútili lietadlo Ryanairu smerujúce z Atén do Vilniusu, aby pristálo v Minsku, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG.Z lietadla vyviedli Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse. Oboch zadržali na základe podozrenia z páchania trestnej činnosti na území Bieloruska. Dvojicu koncom júna premiestnili z väzby do domáceho väzenia.Niekoľko krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Británie i členských štátov Európskej únie reagovali oznámením sankcií voči Bielorusku.dodala organizácia so sídlom v kanadskom meste Montreal.