ICAO má dohodu o nulových emisiách uhlíka v leteckej doprave do 2050

Montreal 7. októbra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) oznámila, že dospela k dohode o dosiahnutí nulových emisií uhlíka v leteckej doprave do roku 2050. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na 41. zhromaždení ICAO v Montreale sa zúčastnili zástupcovia jej 193 členských krajín. V piatok schválili "historickú dohodu o kolektívnom dlhodobom cieli zameranom na zníženie emisií uhlíka do roku 2050 na nulu," ako uviedli zástupcovia tejto agentúry OSN na Twitteri.



Zdroj z diplomatického prostredia pre AFP uviedol, že len štyri členské krajiny ICAO vrátane Číny vyjadrili voči uvedenému cieľu "určité výhrady". Odvetvie leteckej dopravy už dlhodobo čelí rastúcemu tlaku preto, že svojimi emisiami nadmerne prispieva ku klimatickej zmene.



Letecká doprava je zodpovedná za takmer tri percentá celosvetových emisií oxidu uhličitého. Prechod na obnoviteľné druhy palív je pre tento sektor pomerne náročný, uvádza AFP.



Podľa samotných leteckých spoločností si bude dosiahnutie nulových emisií uhlíka do roku 2050 vyžadovať investície vo výške približne 1,5 miliardy dolárov.