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ICAO po varovaniach Ukrajiny vyzvalo na bezpečnosť civilného letectva
Ukrajina v stredu v oficiálnom oznámení pre ICAO uviedla, že vzdušný priestor Ruska „nie je bezpečný“.
Autor TASR
Montreal 3. septembra (TASR) - Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vyzvala v stredu svoje členské štáty, aby zaistili bezpečnosť civilných lietadiel. Stanovisko zverejnila po tom, ako Ukrajina tomuto úradu OSN povedala, že ruský vzdušný priestor nie je počas vojny bezpečný. Informovala o tom agentúra APF, píše TASR.
„K vojenským technológiám ohrozujúcim civilné letectvo patria zbraňové systémy dlhého dosahu, bezpilotné lietadlá, rušenie rádiových frekvencií globálneho navigačného satelitného systému a pokročilé systémy protivzdušnej obrany,“ uviedla ICAO bez spomenutia konkrétnej krajiny.
Organizácia zároveň zopakovala výzvu na „silnejšie záväzky všetkých členských štátov chrániť civilné lietadlá pred všetkými rizikami pochádzajúcimi zo zón konfliktu“. Hrozba, že sa stanú terčom útoku alebo sa ocitnú v krížovej paľbe, sa podľa nej zvyšuje.
Ukrajina v stredu v oficiálnom oznámení pre ICAO uviedla, že vzdušný priestor Ruska „nie je bezpečný“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj deň predtým upozornil, že vzdušný priestor Ruska bude vzhľadom na vojenské drony Kyjeva počas vojny „absolútne nebezpečný“.
„Ukrajina si neželá, aby prišli o život nevinní ľudia. Preto našich partnerov varujeme: bezpečné dni na ruskej oblohe sa skončili,“ vyhlásil Zelenskyj. Zdôraznil, že civilné lietadlá nie sú cieľom, no „na oblohe hemžiacej sa dronmi“ pre nich nie je miesto. Označil to za primeranú odpoveď na „želanie Ruska predlžovať vojnu“.
Ruský letecký úrad, ktorý pravidelne uzaviera letiská v reakcii na ukrajinské dronové útoky, označil varovania z Kyjeva za neoprávnené a „neplatné“. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Zelenského vyjadrenia sú „vyhlásením štátneho terorizmu“, na ktorý bude Moskva reagovať.
V Rusku pravidelne uzatvárajú letiská v reakcii na ukrajinské dronové útoky, pripomína AFP. Ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý pre civilnú dopravu od ruskej invázie z februára 2022.
„K vojenským technológiám ohrozujúcim civilné letectvo patria zbraňové systémy dlhého dosahu, bezpilotné lietadlá, rušenie rádiových frekvencií globálneho navigačného satelitného systému a pokročilé systémy protivzdušnej obrany,“ uviedla ICAO bez spomenutia konkrétnej krajiny.
Organizácia zároveň zopakovala výzvu na „silnejšie záväzky všetkých členských štátov chrániť civilné lietadlá pred všetkými rizikami pochádzajúcimi zo zón konfliktu“. Hrozba, že sa stanú terčom útoku alebo sa ocitnú v krížovej paľbe, sa podľa nej zvyšuje.
Ukrajina v stredu v oficiálnom oznámení pre ICAO uviedla, že vzdušný priestor Ruska „nie je bezpečný“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj deň predtým upozornil, že vzdušný priestor Ruska bude vzhľadom na vojenské drony Kyjeva počas vojny „absolútne nebezpečný“.
„Ukrajina si neželá, aby prišli o život nevinní ľudia. Preto našich partnerov varujeme: bezpečné dni na ruskej oblohe sa skončili,“ vyhlásil Zelenskyj. Zdôraznil, že civilné lietadlá nie sú cieľom, no „na oblohe hemžiacej sa dronmi“ pre nich nie je miesto. Označil to za primeranú odpoveď na „želanie Ruska predlžovať vojnu“.
Ruský letecký úrad, ktorý pravidelne uzaviera letiská v reakcii na ukrajinské dronové útoky, označil varovania z Kyjeva za neoprávnené a „neplatné“. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Zelenského vyjadrenia sú „vyhlásením štátneho terorizmu“, na ktorý bude Moskva reagovať.
V Rusku pravidelne uzatvárajú letiská v reakcii na ukrajinské dronové útoky, pripomína AFP. Ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý pre civilnú dopravu od ruskej invázie z februára 2022.