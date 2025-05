ICAO: Rusko zostrelilo v roku 2014 nad Ukrajinou malajzijské lietadlo

Montreal 13. mája (TASR) - Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií (letu MH17) nad východom Ukrajiny v júli 2014, v dôsledku ktorého zahynulo 298 ľudí. Oznámila to v pondelok Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), informuje TASR podľa utorkových správ agentúr AFP a Reuters.



Lietadlo malajzijských aerolínii (let MH17) smerujúce z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur havarovalo v júli 2014 po prelete nad východom Ukrajiny, kde v tom čase krátko po anexii Krymu prebiehali boje medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami. Boeing 777 havaroval v Doneckej oblasti. Zasiahla ho strela z ruského odpaľovacieho systému BUK.



Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube - 283 pasažierov a 15 členov posádky. Medzi obeťami bolo 196 Holanďanov, 43 Malajzijčanov a 38 Austrálčanov. Okrem nich boli na palube zostreleného lietadla aj občania ďalších 17 štátov.



ICAO v pondelok oznámila, že za zostrelenie lietadla je zodpovedné Rusko. O jej rozhodnutí informovali aj vlády Holandska a Austrálie, ktoré sa na tento orgán OSN v tejto veci v roku 2022 obrátili. ICAO podľa vyhlásenia Canberry a Amsterdamu v nadchádzajúcich týždňoch zváži, aká forma odškodnenia je vhodná, hoci má v tomto smere obmedzení právomoci.



Holandská a austrálska vláda rozhodnutie tohto orgánu privítali a chcú, aby ICAO nariadila Rusku začať rokovania o odškodnení, uviedol holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp. „Toto rozhodnutie je dôležitým krokom k zisteniu pravdy a dosiahnutiu spravodlivosti a zodpovednosti pre všetky obete letu MH17 a ich rodiny a blízkych,“ uviedol Veldkamp. „Je tiež jasným signálom pre medzinárodné spoločenstvo: štáty nemôžu beztrestne porušovať medzinárodné právo,“ dodal.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová taktiež apelovala na ICAO, aby urýchlene pristúpilo k stanoveniu nápravných opatrení. „Vyzývame Rusko, aby konečne čelilo svojej zodpovednosti za tento hrozný násilný čin a odškodnilo svoje hrozné správanie, ako to vyžaduje medzinárodné právo,“ uviedla Wongová.



Holandský súd v novembri 2022 v neprítomnosti odsúdil dvoch Rusov a jedného Ukrajinca za ich úlohu pri útoku. Uznaní boli za vinných z vraždy a úmyselného spôsobenia havárie lietadla a dostali doživotné väzenské tresty. Moskva označila rozsudok za „škandalózny“ a oznámila, že svojich občanov nevydá.