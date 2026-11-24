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ICBL: V roku 2025 míny zabili a zranili najviac ľudí za päť rokov
Celkovo ICBL v minulom roku zaznamenala 6929 mŕtvych a zranených, 84 percent obetí bolo z radov civilistov, viac ako tretina z nich boli deti.
Autor TASR
Ženeva 24. novembra (TASR) - Míny alebo nevybuchnutá munícia v roku 2025 zabili alebo zranili najviac ľudí za uplynulých päť rokov. Najväčší podiel mŕtvych a zranených zaznamenali v juhovýchodnej Ázii, najmä v dôsledku občianskej vojny v Mjanmarku. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú v utorok zverejnila Medzinárodná kampaň za zákaz nášľapných mín (ICBL). TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Celkovo ICBL v minulom roku zaznamenala 6929 mŕtvych a zranených, 84 percent obetí bolo z radov civilistov, viac ako tretina z nich boli deti.
Najviac mŕtvych a zranených, až 1891, bolo v Mjanmarsku, kde míny využívajú obe strany prebiehajúcej občianskej vojny. Denne v krajine zabijú alebo zrania päť ľudí.
„Situácia v Mjanmarsku už nie je krízová, ale katastrofická. Už tretí rok po sebe si vyslúžilo pochybný titul krajiny s najvyšším počtom obetí pozemných mín,“ uviedol Yeshua Moser-Puangsuwan, spoluautor správy Landmine Monitor 2026. „V súčasnosti je takmer v dvoch tretinách okresov krajiny zaznamenaná určitá miera kontaminácie,“ vysvetlil.
Míny a nevybuchnutá munícia sú problémom aj v Sýrii, kde sa koncom roka 2024 skončila dlhoročná občianska vojna. Civilisti sa postupne vracajú do oblastí poznačených vojnou čo spôsobuje nárast obetí. V roku 2025 míny a munícia usmrtili alebo zranili 1602 osôb, čo je o 50 percent viac ako v roku 2024. Podľa Moser-Puangsuwana sýrske orgány musia investovať viac do ich odstraňovania.
Až 36 percent civilných obetí predstavovali v minulom roku deti. „Či už z dôvodu zvedavosti, neznalosti alebo riskantného správania a chvastania sa, deti vo všeobecnosti častejšie ako dospelí zámerne manipulujú s výbušnými predmetmi, pričom si ich často mýlia s hračkami alebo inými predmetmi,“ uvádza sa v správe.
ICBL upozorňuje, že míny ľuďom bránia v prístupe k potravinám, vode, ku školám, k nemocniciam a ďalším základným potrebám a obmedzujú slobodu pohybu. Ohrozujú tiež tranzit, bránia bezpečnému návratu utečencov a sťažujú dodávky humanitárnej pomoci a kontaminujú poľnohospodársku pôvodu.
Kampaň vo svojej správe vyzvala krajiny, aby sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení (Ottawského dohovoru) z roku 1997.
Počas uplynulých mesiacov niekoľko západných štátov hraničiacich s Ruskom z Ottawského dohovoru vystúpilo. Fínsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko tak urobili s ohľadom na bezpečnostnú situáciu v regióne. Ukrajina už predtým notifikovala OSN, že uplatňovanie dohovoru pozastavuje, hoci takýto krok zmluva neumožňuje.
Podľa ICBL Rusko, ktoré nie je zmluvnou stranou Ottawského dohovoru, používa vo vojne na Ukrajine míny vo veľkej miere. Využíva ich aj brániaca sa Ukrajina.
Okrem týchto krajín zaznamenala ICBL používanie protipechotných mín aj ozbrojenými silami Iránu a Severnej Kórey. Používajú ich aj neštátni aktéri v Kolumbii, Indii, Pakistane, Benine, Burkine Faso, Kamerune, Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, Mali, Nigeri, Nigérii a Togu.
Investigatívny portál Bellingcat tiež na základe satelitných snímok informoval, že Spojené štáty rozmiestnili v Iráne zo vzduchu míny v počiatočných fázach prebiehajúcej vojny. USA nie sú zmluvnou stranou Ottawského dohovoru.
Celkovo ICBL v minulom roku zaznamenala 6929 mŕtvych a zranených, 84 percent obetí bolo z radov civilistov, viac ako tretina z nich boli deti.
Najviac mŕtvych a zranených, až 1891, bolo v Mjanmarsku, kde míny využívajú obe strany prebiehajúcej občianskej vojny. Denne v krajine zabijú alebo zrania päť ľudí.
„Situácia v Mjanmarsku už nie je krízová, ale katastrofická. Už tretí rok po sebe si vyslúžilo pochybný titul krajiny s najvyšším počtom obetí pozemných mín,“ uviedol Yeshua Moser-Puangsuwan, spoluautor správy Landmine Monitor 2026. „V súčasnosti je takmer v dvoch tretinách okresov krajiny zaznamenaná určitá miera kontaminácie,“ vysvetlil.
Míny a nevybuchnutá munícia sú problémom aj v Sýrii, kde sa koncom roka 2024 skončila dlhoročná občianska vojna. Civilisti sa postupne vracajú do oblastí poznačených vojnou čo spôsobuje nárast obetí. V roku 2025 míny a munícia usmrtili alebo zranili 1602 osôb, čo je o 50 percent viac ako v roku 2024. Podľa Moser-Puangsuwana sýrske orgány musia investovať viac do ich odstraňovania.
Až 36 percent civilných obetí predstavovali v minulom roku deti. „Či už z dôvodu zvedavosti, neznalosti alebo riskantného správania a chvastania sa, deti vo všeobecnosti častejšie ako dospelí zámerne manipulujú s výbušnými predmetmi, pričom si ich často mýlia s hračkami alebo inými predmetmi,“ uvádza sa v správe.
ICBL upozorňuje, že míny ľuďom bránia v prístupe k potravinám, vode, ku školám, k nemocniciam a ďalším základným potrebám a obmedzujú slobodu pohybu. Ohrozujú tiež tranzit, bránia bezpečnému návratu utečencov a sťažujú dodávky humanitárnej pomoci a kontaminujú poľnohospodársku pôvodu.
Kampaň vo svojej správe vyzvala krajiny, aby sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení (Ottawského dohovoru) z roku 1997.
Počas uplynulých mesiacov niekoľko západných štátov hraničiacich s Ruskom z Ottawského dohovoru vystúpilo. Fínsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko tak urobili s ohľadom na bezpečnostnú situáciu v regióne. Ukrajina už predtým notifikovala OSN, že uplatňovanie dohovoru pozastavuje, hoci takýto krok zmluva neumožňuje.
Podľa ICBL Rusko, ktoré nie je zmluvnou stranou Ottawského dohovoru, používa vo vojne na Ukrajine míny vo veľkej miere. Využíva ich aj brániaca sa Ukrajina.
Okrem týchto krajín zaznamenala ICBL používanie protipechotných mín aj ozbrojenými silami Iránu a Severnej Kórey. Používajú ich aj neštátni aktéri v Kolumbii, Indii, Pakistane, Benine, Burkine Faso, Kamerune, Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, Mali, Nigeri, Nigérii a Togu.
Investigatívny portál Bellingcat tiež na základe satelitných snímok informoval, že Spojené štáty rozmiestnili v Iráne zo vzduchu míny v počiatočných fázach prebiehajúcej vojny. USA nie sú zmluvnou stranou Ottawského dohovoru.