Exprezident Pobrežia Slonoviny L. Gbagbo bude vo väzbe do 1. feburára

Sudcovia oslobodili v utorok 73-ročného Gbagba spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti a nariadili jeho okamžité prepustenie.

Haag 18. januára (TASR) - Bývalý prezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo zostane vo väzení prinajmenšom do 1. februára, keď sa uskutoční pojednávanie o odvolaní sa proti verdiktu Medzinárodného trestného súdu (ICC) o jeho prepustení. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tribunálu.



Sudcovia oslobodili v utorok 73-ročného Gbagba spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti a nariadili jeho okamžité prepustenie.



Avšak zástupcovia obžaloby napadli prepustenie Gbagba, ktorý už strávil za mrežami sedem rokov, a uviedli, že by mal ostať vo väzbe, pokým nevypracujú širšie odvolanie voči jeho oslobodeniu.



Vo väzbe zostáva aj Gbagbov blízky spolupracovník Charles Blé Goudé, ktorého medzinárodný súd tiež oslobodil.



Podľa prokuratúry existuje "konkrétne" riziko, že sa obaja nevrátia na ICC, ak sa následným odvolaním zvráti rozhodnutie o ich oslobodení.



Podľa Gbagbovej dcéry sa exprezident zamýšľa vrátiť po prepustení do Pobrežia Slonoviny.



Gbagbo čelil obvineniam zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a znásilnení. Spáchali ich jeho stúpenci počas štyri mesiace trvajúcej občianskej vojny v Pobreží Slonoviny, ktorá vypukla po tom, čo Gbagbo po voľbách v roku 2010 odmietol odovzdať moc Alassanovi Ouattarovi. Ten je hlavou štátu aj v súčasnosti.



V konflikte podľa obžaloby zahynulo viac ako 3000 ľudí a ďalší vyše milión musel opustiť svoje domovy.



Gbagba zatkli Ouattarovi vojaci, ktorým pomáhali sily OSN a Francúzska. Do Haagu ho vydali v roku 2011.