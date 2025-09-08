< sekcia Zahraničie
Súd v Haagu odložil pojednávanie s filipínskym exprezidentom
Autor TASR
Haag 8. septembra (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu v pondelok odložil na neurčito septembrové pojednávanie s bývalým filipínskym prezidentom Rodrigom Dutertem pre nejasnosti ohľadom jeho zdravotného stavu. Exprezident je obvinený zo zločinov proti ľudskosti, TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Duterteho (80) v marci zatkli vo filipínskej Manile a previezli do Haagu na základe obvinení súvisiacich s jeho „vojnou proti drogám“, pri ktorej zomreli tisíce údajných užívateľov a obchodníkov s drogami. Pred ICC sa mal postaviť 23. septembra. Exprezident proces opakovane nazval nezákonným a tvrdí, že ho do Holandska protiprávne uniesli.
Jeho právny tím v auguste požiadal súd o odloženie pojednávania a odvolával sa na exprezidentov nepriaznivý zdravotný stav. Bližšie podrobnosti neboli verejnosti oznámené.
Sudcovia ICC v pondelok odobrili odloženie nadchádzajúceho pojednávania na neurčito. Zdôraznili, že sa tak stane len „na čas nevyhnutne potrebný na určenie toho, či je Duterte spôsobilý zúčastniť sa na predsúdnom pojednávaní“.
Agentúra Reuters uvádza, že hoci nie je jasné, kedy sudcovia o jeho zdravotnej spôsobilosti rozhodnú, je netradičné, aby medzinárodný súd uznal podozrivého za úplne neschopného zúčastniť sa na súdnom konaní.
