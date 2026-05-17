ICC popiera správy o vydaní zatykačov na izraelských predstaviteľov
Hlavný prokurátor ICC údajne požiadal o vydanie zatykačov na izraelského ministra financií a ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben Gvira, uviedol diplomatický zdroj pre Ha'arec.
Autor TASR
Haag 17. mája (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) poprel nedeľňajšie správy izraelského denníka Ha'arec, podľa ktorých vydal nové zatýkacie rozkazy voči piatim izraelským politikom a armádnym predstaviteľom za zločiny páchané proti Palestínčanom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Hlavný prokurátor ICC údajne požiadal o vydanie zatykačov na izraelského ministra financií Becalela Smotriča a ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben Gvira, uviedol diplomatický zdroj pre Ha'arec. Podľa zdroja sa žiadosť zároveň týkala ministerky osád a národných misií Orit Strookovej a dvoch predstaviteľov izraelských ozbrojených síl.
Hovorkyňa ICC Oriane Mailletová pre novinárov uviedla, že správy denníka nie sú pravdivé a že súd „popiera vydanie nových zatykačov v súvislosti so situáciou v štáte Palestína“.
Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal zatýkacie rozkazy v máji 2024 pre podozrenia z vojnových zločinov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta, vodcu ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Dajfa, bývalého politického vodcu Hamasu Ismáíla Haníju a jeho nástupcu Jahjá Sinwára. ICC ukončil trestné stíhanie voči Haníjovi, Sinwárovi i Dajfovi po ich smrti.
