ICC potvrdil oslobodzujúci rozsudok exprezidenta Pobrežia Slonoviny

Haag 31. marca (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu v stredu potvrdil oslobodenie bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny Laurenta Gbagba spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti, čo umožní jeho návrat do vlasti po desiatich rokoch. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Gbagbo ukázal na súde palce hore, keď sudcovia zamietli odvolanie prokurátorov proti šokujúcemu verdiktu z roku 2019, ktorý ho očistil od obvinení z vlny povolebného násilia. ICC oslobodil aj jeho blízkeho spolupracovníka a lídra mládeže Charlesa Blé Goudého.



Gbagbo - prvá hlava štátu, ktorá sa postavila pred tento tribunál -, odmietal všetky obvinenia za krviprelievanie. Rozpútalo sa po tom, čo Gbagbo neuznal výsledky volieb v roku 2010. Pri násilnostiach zahynulo 3000 ľudí.



Sudcovia odvolacieho súdu "zamietajú odvolanie prokurátorov proti oslobodzujúcemu rozsudku a potvrdzujú rozhodnutie súdnej komory", ktorá pôvodne prípad odmietla, oznámil v stredu predsedajúci sudca Chile Eboe-Osuji.



Sudca dodal, že ICC nariadil súdnym predstaviteľom "pripraviť bezpečný prevoz pána Gbagbu a pána Blé Goudého do štátu alebo štátov, ktoré ich prijmú".



Gbagbo žil po prepustení z väzby v roku 2019 v Bruseli, čo bolo v súlade s nariadeniami súdu. V prípade definitívneho oslobodenia sa plánoval vrátiť do Pobrežia Slonoviny, s čím súhlasil aj jeho niekdajší rival Alassane Ouattara.



"Dnešné rozhodnutie tribunálu je krokom k pravému zmiereniu," zareagoval v stredu Gbagbov tím obhajcov.



ICC teda potvrdil verdikt súdu z 15. januára 2019, ktorý zbavil Gbagba (75) a jeho spolupracovníka Charlesa Blé Goudého (49) obvinení súvisiacich s vlnou násilia po sporných voľbách v západoafrickej krajine v roku 2010. Gbagbo a Blé Goudé boli obvinení zo štyroch zločinov proti ľudskosti. Išlo o vraždu, znásilnenie, prenasledovanie a iné nehumánne činy. Obaja však trvali na svojej nevine.