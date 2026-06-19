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ICC rozhodne o svojom hlavnom žalobcovi Karimovi Khanovi koncom júla
Khan akékoľvek pochybenie odmieta. V dôsledku vyšetrovania údajného sexuálneho obťažovania ho z funkcie hlavného prokurátora ICC suspendovali v pondelok 9. júna.
Autor TASR
Haag 19. júna (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu stanovil dátum rozhodnutia o tom, či odvolá svojho hlavného žalobcu Karima Khana z úradu, na 24. júla, uviedol vo štvrtok denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na diplomatické zdroje a príslušné dokumenty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Agentúra začiatkom tohto mesiaca s odvolaním sa na diplomatický zdroj informovala, že výkonný výbor riadiaceho orgánu ICC dospel k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia. Rozhodnutie nasledovalo po 18 mesiacov trvajúcom vyšetrovaní obvinení, podľa ktorých mal údajne sexuálny kontakt s pracovníčkou úradu vo svojej kancelárii, avšak bez jej súhlasu.
Khan akékoľvek pochybenie odmieta. V dôsledku vyšetrovania údajného sexuálneho obťažovania ho z funkcie hlavného prokurátora ICC suspendovali v pondelok 9. júna. Ešte v máji minulého roka však vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie až do jeho ukončenia rezignoval na funkciu a jeho právomoci dočasne vykonávali jeho zástupcovia.
WSJ vtedy informoval, že obvinenia vzniesla Khanova asistentka, podľa ktorej sa jej v decembri 2023 nevhodne dotýkal. Tvrdila, že dotyky sa stupňovali, až ju donútil k pohlavnému styku.
Khan je britský právnik špecializujúci sa na medzinárodné trestné právo a ľudské práva a do funkcie hlavného prokurátora ICC nastúpil v júni 2021. Počas jeho pôsobenia vydal súd zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého ministra obrany Joava Gallanta a niekoľkých vodcov palestínskej militantnej organizácie Hamas za údajné zločiny proti ľudskosti a údajné vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy, ako aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nelegálne únosy ukrajinských detí.
Agentúra začiatkom tohto mesiaca s odvolaním sa na diplomatický zdroj informovala, že výkonný výbor riadiaceho orgánu ICC dospel k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia. Rozhodnutie nasledovalo po 18 mesiacov trvajúcom vyšetrovaní obvinení, podľa ktorých mal údajne sexuálny kontakt s pracovníčkou úradu vo svojej kancelárii, avšak bez jej súhlasu.
Khan akékoľvek pochybenie odmieta. V dôsledku vyšetrovania údajného sexuálneho obťažovania ho z funkcie hlavného prokurátora ICC suspendovali v pondelok 9. júna. Ešte v máji minulého roka však vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie až do jeho ukončenia rezignoval na funkciu a jeho právomoci dočasne vykonávali jeho zástupcovia.
WSJ vtedy informoval, že obvinenia vzniesla Khanova asistentka, podľa ktorej sa jej v decembri 2023 nevhodne dotýkal. Tvrdila, že dotyky sa stupňovali, až ju donútil k pohlavnému styku.
Khan je britský právnik špecializujúci sa na medzinárodné trestné právo a ľudské práva a do funkcie hlavného prokurátora ICC nastúpil v júni 2021. Počas jeho pôsobenia vydal súd zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého ministra obrany Joava Gallanta a niekoľkých vodcov palestínskej militantnej organizácie Hamas za údajné zločiny proti ľudskosti a údajné vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy, ako aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nelegálne únosy ukrajinských detí.