Trestný súd: RSF sa v Sudáne zrejme dopúšťajú vojnových zločinov
Autor TASR
Haag 3. novembra (TASR) - Prokuratúra Medzinárodného trestného súdu (ICC) v pondelok upozornila, že činy sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) v meste al-Fášir môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia ICC na svojej internetovej stránke.
Prokuratúra vyjadrila „znepokojenie a obavy z nedávnych správ z al-Fáširu o masovom zabíjaní, znásilneniach a ďalších údajných činov spáchaných počas útokov Síl rýchlej podpory (RSF)“. Podľa nej ide o súčasť násilia, ktoré sužuje celý Dárfúr od apríla 2023, teda od začiatku vojny medzi RSF a regulárnou armádou.
RSF v októbri po roku a pol obliehania obsadili al-Fášir, pričom sa objavujú správy o masovom zabíjaní civilistov, popravách, sexuálnom násilí, násilí voči zdravotníkom a únosoch zo strany členov RSF.
ICC konštatoval, že ak sa tieto zločiny potvrdia, môže ísť o vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Prokuratúra vyšetruje zločiny v Dárfúre už od začiatku občianskej vojny. „V rámci prebiehajúceho vyšetrovania podniká úrad prokurátora okamžité kroky týkajúce sa údajných zločinov v al-Fášire s cieľom zachovať a zhromaždiť relevantné dôkazy na ich využitie v budúcich trestných stíhaniach,“ uviedla vo vyhlásení.
Zároveň dodala, že odsúdenie veliteľa sudánskych milícií Džandžawíd v regióne Dárfúr Alího Kúšajba, ktorého ICC v októbri uznal za vinného z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných v rokoch 2003 až 2004, je varovaním pre všetky strany konfliktu v Dárfúre, že budú pykať za svoje činy.
Z mesta al-Fášir podľa údajov OSN odišlo viac ako 65.000 ľudí, avšak desaťtisíce ďalších tam uviazli bez potravín. Pred nedávnym útokom žilo v meste takmer 260.000 civilistov, pričom polovica z nich sú deti.
RSF majú pôvod v prevažne arabských milíciách Džandžawíd, ktoré sú obviňované z genocídy v Dárfúre spred 20 rokov. Po tom, čo RSF prevzali kontrolu nad al-Fáširom, narástli obavy z návratu podobných zločinov, konštatuje AFP.
