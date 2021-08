ICC sa obáva, že v Afganistane sa porušuje medzinárodné právo

Haag 17. august (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v utorok vyjadril obavy v súvislosti so správami o zločinoch v Afganistane, ktoré by mohli porušovať medzinárodne humanitárne právo, informovala agentúra AFP.



"Pozorne sledujem momentálny vývoj v Afganistane a najviac ma znepokojujú posledné správy o eskalácii násilia v krajine," uviedol hlavný prokurátor ICC Karim Khan, podľa ktorého tieto správy zahŕňajú obvinenia z popráv bez súdneho konania, vraždy z pomsty, prenasledovanie žien a dievčat či zločiny proti deťom.



Tieto údajné zločiny by podľa Khana "mohli porušovať medzinárodne humanitárne právo" a Medzinárodný trestný súd sa môže rozhodnúť ich vyšetrovať.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO.



Náhla zmena situácie vyvolala paniku medzi Afgancami, ktorí sa masovo snažia dostať z vlasti. Mnohí z nich sa obávajú prenasledovania zo strany Talibanu, ktorý v krajine vládol medzi rokmi 1996 - 2001, keď ich o moc pripravila invázia USA, pripomína AFP.



Vlani v marci ICC súhlasil, že povolí vyšetrenie údajných vojnových zločinov, ktorých sa v Afganistane mali dopustiť vojaci Spojených štátov.