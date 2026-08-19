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ICC: Sankcie USA voči predstaviteľom súdu narúšajú právny štát
ICC reagoval na sankcie, ktoré Washington v utorok uvalil na predsedníčku súdu Tomoko Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdoulayeho Seyeho zo Senegalu.
Autor TASR
Haag 19. augusta (TASR) - Sankcie Spojených štátov voči vedúcim predstaviteľom Medzinárodného trestného súdu (ICC) „podkopávajú zásady právneho štátu“. ICC so sídlom v holandskom Haagu to uviedol v utorok, píše TASR podľa agentúry AFP a magazínu Politico.
ICC reagoval na sankcie, ktoré Washington v utorok uvalil na predsedníčku súdu Tomoko Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdoulayeho Seyeho zo Senegalu.
Podľa šéfa americkej diplomacie Marca Rubia sa sankcionované osoby „priamo podieľali na snahách ICC vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať predstaviteľov štátov, ktoré neuznávajú jurisdikciu súdu“. Spojené štáty preto ICC opakovane obviňujú z politizácie.
„Keď sú súdni predstavitelia ohrozovaní za uplatňovanie zákonov, samotný medzinárodný právny poriadok je ohrozený,“ reagoval ICC vo vyhlásení zaslanom novinárom.
„Opatrenia zamerané na sudcov, prokurátorov a zamestnancov, ktorí pracujú na plnení mandátu zvereného ICC štátmi, podkopávajú zásady právneho štátu,“ dodal ICC. Nenechá sa „odradiť“ a „pevne stojí za svojimi zamestnancami a za obeťami nepredstaviteľných zverstiev“, pripomenul.
Sankcie USA odsúdil aj holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. V príspevku na sieti X potvrdil, že Amsterdam podporuje ICC a Akaneovú pozval na rokovania s cieľom diskutovať o pokračujúcej podpore.
ICC bol ustanovený 17. júla 1998, keď bol v Ríme prijatý jeho štatút. Rímsky štatút nadobudol účinnosť 1. júla 2002 a ICC sa formálne stal fungujúcim súdom. Jeho hlavnou úlohou je stíhať a súdiť jednotlivcov za najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločiny agresie.
Presadzuje princíp, že podozrivých pred stíhaním nechráni ani vysoká politická alebo vojenská funkcia.
USA nie sú zmluvnou stranou Rímskeho štatútu a americký prezident Donald Trump vo februári 2025 svojim výkonným nariadením povolil sankcie proti ICC.
Washington podobné sankcie voči predstaviteľom ICC zaviedol už predtým. Ich súčasťou bol zákaz vstupu do USA a obmedzenia transakcií v americkom finančnom systéme.
Kroky Washingtonu sú reakciou najmä na vydanie zatykača ICC na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre vojnu v Pásme Gazy.
Líder Izraela najnovšie sankcie Spojených štátov privítal. ICC označil za „vykonštruovaný proces“ a Rubia pochválil za to, že dal jasne najavo, že jeho predstavitelia „ponesú následky“.
ICC reagoval na sankcie, ktoré Washington v utorok uvalil na predsedníčku súdu Tomoko Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdoulayeho Seyeho zo Senegalu.
Podľa šéfa americkej diplomacie Marca Rubia sa sankcionované osoby „priamo podieľali na snahách ICC vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať predstaviteľov štátov, ktoré neuznávajú jurisdikciu súdu“. Spojené štáty preto ICC opakovane obviňujú z politizácie.
„Keď sú súdni predstavitelia ohrozovaní za uplatňovanie zákonov, samotný medzinárodný právny poriadok je ohrozený,“ reagoval ICC vo vyhlásení zaslanom novinárom.
„Opatrenia zamerané na sudcov, prokurátorov a zamestnancov, ktorí pracujú na plnení mandátu zvereného ICC štátmi, podkopávajú zásady právneho štátu,“ dodal ICC. Nenechá sa „odradiť“ a „pevne stojí za svojimi zamestnancami a za obeťami nepredstaviteľných zverstiev“, pripomenul.
Sankcie USA odsúdil aj holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. V príspevku na sieti X potvrdil, že Amsterdam podporuje ICC a Akaneovú pozval na rokovania s cieľom diskutovať o pokračujúcej podpore.
ICC bol ustanovený 17. júla 1998, keď bol v Ríme prijatý jeho štatút. Rímsky štatút nadobudol účinnosť 1. júla 2002 a ICC sa formálne stal fungujúcim súdom. Jeho hlavnou úlohou je stíhať a súdiť jednotlivcov za najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločiny agresie.
Presadzuje princíp, že podozrivých pred stíhaním nechráni ani vysoká politická alebo vojenská funkcia.
USA nie sú zmluvnou stranou Rímskeho štatútu a americký prezident Donald Trump vo februári 2025 svojim výkonným nariadením povolil sankcie proti ICC.
Washington podobné sankcie voči predstaviteľom ICC zaviedol už predtým. Ich súčasťou bol zákaz vstupu do USA a obmedzenia transakcií v americkom finančnom systéme.
Kroky Washingtonu sú reakciou najmä na vydanie zatykača ICC na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre vojnu v Pásme Gazy.
Líder Izraela najnovšie sankcie Spojených štátov privítal. ICC označil za „vykonštruovaný proces“ a Rubia pochválil za to, že dal jasne najavo, že jeho predstavitelia „ponesú následky“.