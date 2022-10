ICC schválil vyšetrovanie vojnových zločinov v Afganistane

Haag 31. októbra (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu schválil v pondelok otvorenie vyšetrovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných v Afganistane. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



O takéto vyšetrovanie požiadal hlavný prokurátor ICC s tým, že talibanský režim v Kábule nejaví žiaden záujem o to, aby takéto podozrenia vyšetril vo vlastnej réžii.



"Sudcovia dospeli k záveru, že Afganistan v súčasnosti nevykonáva ozajstné vyšetrovania spôsobom, ktorý by oprávňoval odloženie vyšetrovaní ICC," uvádza sa vo vyhlásení haagskeho súdu, ktorý je jediným stálym medzinárodným tribunálom pre vojnové zločiny.



Bývalá afganská vláda, ktorú vlani v auguste zosadil Taliban, v marci 2020 požiadala ICC, aby pozastavil vlastné vyšetrovanie vojnových zločinov v Afganistane a dal tak šancu preveriť takéto podozrenia afganským orgánom.



Podľa sudcov ICC však v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by aj po nástupe novej talibanskej vlády takéto vyšetrovanie v Afganistane prebiehalo. Sudcovia preto v pondelok schválili obnovenie pozastaveného vyšetrovania ICC.



Predchádzajúca hlavná prokurátorka ICC Fatou Bensoudaová chcela pôvodne do tohto vyšetrovania zahrnúť aj podozrenia z vojnových zločinov, ktorých sa mali v Afganistane dopustiť americkí vojaci, čo vyvolalo nevôľu Washingtonu.



Súčasný prokurátor Karim Khan chce však do vyšetrovania zahrnúť len prípady týkajúce sa bojovníkov Talibanu a Islamského štátu, keďže s tými sa spájajú podozrenia z najhorších zločinov. Toto prokurátorove rozhodnutie zase kritizovali organizácie pre ochranu ľudských práv.