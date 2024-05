ICC varuje pred odvetnými krokmi a hrozbami voči haagskemu súdu

Haag 3. mája (TASR) - Prokurátori Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu v piatok varovali pred jednotlivcami, ktorí hrozia odvetou voči súdu alebo jeho zamestnancom. Takého konanie môže podľa ICC predstavovať trestný čin voči výkonu spravodlivosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Hlavný prokurátor ICC Karim Khan v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že súd sa pokúša konštruktívne venovať všetkým zúčastneným stranám, kedykoľvek, keď je tento dialóg v súlade s jeho mandátom.



"Takáto nezávislosť a nestrannosť je však oslabená, keď jednotlivci hrozia odvetou voči súdu alebo voči zamestnancom súdu, ak prijal rozhodnutia o vyšetrovaniach, ktoré spadajú do jeho právomoci," uviedol. Takéto hrozby, aj keď nezrealizované, môžu predstavovať trestné činy voči výkonu spravodlivosti ICC.



Khan však neuviedol, či sa tieto vyjadrenia vzťahujú na jeho vyšetrovanie možných vojnových zločinov izraelských či palestínskych skupín v Pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu.



ICC v roku 2021 začal vyšetrovanie voči Izraelu i Hamasu a ďalším ozbrojeným palestínskym skupinám za možné vojnové zločiny na okupovaných palestínskych územiach, pripomína AFP. Khan uviedol, že toto vyšetrovanie je teraz rozšírené aj o vystupňovanie konfliktu a násilie, ktoré nastalo od útokov zo 7. októbra 2023.



Americký denník The New York Times s odvolaním sa na izraelských predstaviteľov uviedol, že medzi osobami, ktoré by ICC mohol obžalovať, by mohol byť aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. ICC podľa denníka zvažuje aj obžalobu voči lídrom Hamasu.



Netanjahu v utorok uviedol, že možné vydanie zatykača voči veliteľom Izraelských obranných síl (IDF) či vládnym predstaviteľom za vojnové zločiny by bol škandál historického rozsahu.