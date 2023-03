Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na Putina za činy na Ukrajine

Haag 17. marca (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu vydal v piatok zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina pre jeho činy na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



ICC v piatkovej tlačovej správe uviedol, že zatykač vydáva aj na prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.



Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že Putin a Ľvovová-Belovová sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, a to na základe príslušných článkov Rímskeho štatútu ICC.



Tento súd začal možné vojnové zločiny spáchané ruskými vojakmi na Ukrajine vyšetrovať vlani v marci. Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu tohto súdu neuznáva.