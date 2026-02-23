< sekcia Zahraničie
ICC začal pojednávanie v prípade filipínskeho exprezidenta Duterteho
Pred budovou súdu sa v pondelok zišli skupiny protestujúcich - podporovateľov i odporcov filipínskeho exprezidenta.
Autor TASR
Haag 23. februára (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v pondelok začal pojednávanie, na ktorom rozhodne, či bude bývalý prezident Filipín Rodrigo Duterte súdený za zločiny proti ľudskosti počas tzv. vojny proti drogám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Toto „potvrdenie obvinení“ bude trvať štyri dni a na základe neho súd rozhodne, či existuje dostatok dôkazov proti Dutertemu na postúpenie veci na súdne konanie.
Duterte v pondelok nedorazil na súd v Haagu, keďže súd vyhovel žiadosti jeho obhajcov o zrieknutie sa práva na účasť - napriek tomu, že sudcovia rozhodli, že 80-ročný exprezident je schopný zúčastniť sa na pojednávaní.
Po týchto štvordňových vypočúvaniach budú mať sudcovia 60 dní na vydanie písomného rozhodnutia o tom, či sú obvinenia prokuratúry dostatočne závažné na to, aby pokračovali na súdnom procese.
Prokurátor Mame Mandiaye Niang v pondelok povedal, že tento proces je „pripomienkou, že tí, ktorí sú pri moci, nie sú nad zákonom“. Duterte podľa jeho slov „udelil súhlas na vraždy a osobne vybral niektoré ciele“ svojej vojny proti drogám, ktorá si podľa prokuratúry vyžiadala tisíce mŕtvych.
Prokurátori ICC obvinili exprezidenta z troch trestných činov proti ľudskosti, pričom tvrdia, že sa podieľal najmenej na 76 vraždách v rámci svojej „vojny proti drogám“.
Prvé obvinenie sa týka jeho údajnej účasti ako spolupáchateľa na 19 vraždách spáchaných medzi rokmi 2013 až 2016, keď bol Duterte starostom mesta Davao.
Druhé obvinenie sa vzťahuje na 14 vrážd takzvaných „vysoko hodnotných cieľov“ v rokoch 2016 a 2017, keď bol prezidentom.
Tretie obvinenie sa týka 43 vrážd spáchaných počas „čistiacich operácií“ proti údajne nižšie postaveným užívateľom alebo predajcom drog. Prokuratúra tvrdí, že tieto vraždy sa odohrali po celých Filipínach v rokoch 2016 až 2018.
Pred budovou súdu sa v pondelok zišli skupiny protestujúcich - podporovateľov i odporcov filipínskeho exprezidenta. Jedna z protestujúcich pre AFP povedala, že ide o „historický moment“ pre obete Duterteho údajných zločinov. Z opačného tábora sa však ozvalo, že skutočnosť, že bývalého prezidenta súdi ICC, je „fackou“ pre Filipíny.
