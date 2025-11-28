< sekcia Zahraničie
ICC zamietol žiadosť bývalého filipínskeho prezidenta o prepustenie
Sudcovia doposiaľ nerozhodli, či je Duterte spôsobilý postaviť sa pred súd.
Autor TASR
Haag 28. novembra (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) zamietol v piatok žiadosť bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho o dočasné prepustenie z väzby. Exprezidenta čaká v Haagu súdny proces pre zločiny proti ľudskosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predsedajúca sudkyňa Carmen Ibáez Carranzová na pojednávaní uviedla, že právnici 80-ročného exprezidenta nepredložili dostatočne silné záruky pre jeho dočasné prepustenie z väzby v Haagu, kde sídli súd. Duterteho právnici žiadali o „humanitárne“ podmienečné prepustenie s odvolaním sa na nepriaznivý zdravotný stav bývalého lídra krajiny.
Sudkyňa uviedla, že „navrhnuté podmienky prepustenia nestačili na zmiernenie rizík spojených s dočasným prepustením pána Duterteho“ a argument obhajoby zamietla.
Duterte zastával prezidentský post v rokoch 2016 až 2022. Na základe obvinení súvisiacich s jeho „vojnou proti drogám“ ho zatkli 11. marca 2025 vo filipínskej Manile a previezli do Haagu. Jeho politika viedla k smrti tisícok údajných užívateľov a obchodníkov s drogami. Exprezident proces opakovane nazval nezákonným a tvrdí, že ho do Holandska protiprávne uniesli.
Sudcovia doposiaľ nerozhodli, či je Duterte spôsobilý postaviť sa pred súd. Dátum pôvodného pojednávania bol stanovený na 23. septembra, súd ho však odložil na neurčito. Agentúra Reuters pripomína, že nie je zvykom, aby medzinárodný súd uznal podozrivého za úplne neschopného zúčastniť sa na súdnom konaní.
