Vojnové zločiny v Afganistane sa budú vyšetrovať

Haag 5. marca (TASR) - Odvolací senát Medzinárodného trestného súdu (ICC) dnes rozhodol v prospech žiadosti prokurátorov o začatie vyšetrovania možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Afganistane, ktoré má byť vedené voči militantnému hnutiu Taliban, afganským silám, ako aj príslušníkom americkej armády a spravodajských služieb.



Sudcovia tak zvrátili zamietavý verdikt predprocesnej komory z apríla 2019, proti ktorému sa prokurátori odvolali, informovala tlačová agentúra AP. Hlavná prokurátorka ICC Fatou Bensoudová požiadala o schválenie vyšetrovania krutostí pripisovaných všetkým stranám afganského konfliktu ešte v novembri 2017.



Na decembrovom pojednávaní v rámci odvolacieho konania prokurátori argumentovali, že predprocesná komora pri rozhodovaní prekročila svoje právomoci.



Sudcovia ICC so sídlom v Haagu v apríli zdôvodnili zamietavé stanovisko tým, že vyšetrovanie by nebolo v záujme spravodlivosti, pretože je nepravdepodobné, že by viedlo k úspešnému stíhaniu. Vyvolali tým ostrú kritiku zo strany ľudskoprávnych aktivistov.



Žiadosť Bensoudovej sa týka začatia plnohodnotného vyšetrovania zločinov v Afganistane po predbežnom skúmaní, ktoré trvalo viac než desaťročie. Hlavná prokurátorka vychádza z informácií, že príslušníci americkej armády a spravodajských služieb sa dopúšťali "mučenia, krutého zaobchádzania, porušovania osobnej dôstojnosti, znásilňovania a (iného) sexuálneho násilia" na zajatcoch v Afganistane a na iných miestach, a to predovšetkým v rokoch 2003 a 2004. Taliban a iné povstalecké skupiny zase podľa nej zabili od roku 2009 vyše 17.000 afganských civilistov, z toho približne 7000 cielene, zatiaľ čo afganské bezpečnostné sily sú podozrivé z mučenia väzňov vo vládnych zariadeniach.



Štvrtkové rozhodnutie vydali sudcovia ICC niekoľko dní po uzavretí dohody medzi Spojenými štátmi a Talibanom, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu.



V súčasnosti sú podľa AP len slabé vyhliadky, že by ktorákoľvek z uvedených strán zmysluplne spolupracovala s vyšetrovateľmi ICC. Afganská vláda v decembri vystúpila proti takémuto vyšetrovaniu a zriadila vlastný osobitný útvar na vyšetrovanie vojnových zločinov. ICC je pritom súdom poslednej inštancie, ktorý sa ujíma prípadov, ak nie sú schopné alebo ochotné konať vnútroštátne súdy.



Spojené štáty jurisdikciu ICC neuznávajú a odmietajú s týmto medzinárodným orgánom spolupracovať.