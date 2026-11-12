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ICE hlási rekordný počet deportácií imigrantov od Trumpovho návratu

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Počet deportovaných podľa ICE medziročne vzrástol o deväť percent.

Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) — Americký Imigračný a colný úrad (ICE) vo štvrtok oznámil, že vo fiškálnom roku, ktorý sa skončil 30. septembra, deportoval 483.200 ľudí. Ide o najvyšší počet deportácií za 23 rokov existencie úradu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AP.

Počet deportovaných podľa ICE medziročne vzrástol o deväť percent. Predchádzajúci rekord predstavuje 442.640 deportovaných osôb v minulom fiškálnom roku. V porovnaní s fiškálnym rokom 2024, posledným rokom pôsobenia demokrata Joea Bidena v úrade prezidenta, keď úrady deportovali 271.480 ľudí, ide o nárast o 78 percent.

ICE za uplynulých 12 mesiacov zadržal 474.850 ľudí - v auguste 50.925 a v septembri viac ako 48.000. To je približne dvojnásobok oproti predchádzajúcemu fiškálnemu roku, keď počet zatknutých dosiahol 239.890. V roku 2024 ich bolo 113.430.

Úrad po návrate prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu nezverejňoval takéto podrobné údaje, a to ani za rok 2025. Tlačová správa ICE na rozdiel od minulosti neobsahuje rozdelenie zadržaných podľa toho, či mali v minulosti záznam v registri trestov.

Minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin pripísal spomínané výsledky Trumpovi, ktorý nechal ICE voľnú ruku, aby sa mohol zamerať na zadržiavanie a deportovanie osôb, zdržiavajúcich sa v USA nelegálne.
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