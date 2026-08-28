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ICE nakúpi elektrošokové rukavice za 16,7 milióna dolárov
V oznámení vo federálnej databáze sa uvádza, že ICE uzavrel zmluvu bez verejnej súťaže na nákup rukavíc spolu s podporným vybavením a službami od spoločnosti Compliant Technologies.
Autor TASR
Washington 28. februára (TASR) - Úrad pre imigráciu a colnú kontrolu (ICE) uzavrel zmluvu na nákup 6000 párov rukavíc, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky, v hodnote 16,7 milióna dolárov (14,3 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V oznámení vo federálnej databáze sa uvádza, že ICE uzavrel zmluvu bez verejnej súťaže na nákup rukavíc spolu s podporným vybavením a službami od spoločnosti Compliant Technologies. Úrad plánuje pomôcky nakúpiť v priebehu šiestich mesiacov.
Americká únia občianskych slobôd (ACLU) uviedla, že poskytnutie „skrytého prostriedku na spôsobovanie veľkej bolesti (imigračným agentom) je receptom na napáchanie väčších škôd na verejnosti a menšiu zodpovednosť“.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) opísalo rukavice ako „zariadenie na odvedenie pozornosti a deeskaláciu napätia, ktoré bude vydané policajtom a agentom z Vyšetrovacieho úradu ministerstva vnútornej bezpečnosti a Úradu pre vymáhanie imigračných predpisov a vyhosťovanie“.
Agentúra Reuters pripomína, že začiatkom roka došlo k zastreleniu dvoch amerických občanov v Minnesote príslušníkmi úradu ICE a ľudskoprávne organizácie zároveň vyjadrili obavy z postupov v zariadeniach na zadržiavanie osôb. Od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu začiatkom minulého roka zomrelo vo väzbe ICE v Spojených štátoch viac než 50 ľudí. Trump tvrdí, že cieľom jeho tvrdého postupu voči imigrantom je zlepšiť vnútornú bezpečnosť.
V oznámení vo federálnej databáze sa uvádza, že ICE uzavrel zmluvu bez verejnej súťaže na nákup rukavíc spolu s podporným vybavením a službami od spoločnosti Compliant Technologies. Úrad plánuje pomôcky nakúpiť v priebehu šiestich mesiacov.
Americká únia občianskych slobôd (ACLU) uviedla, že poskytnutie „skrytého prostriedku na spôsobovanie veľkej bolesti (imigračným agentom) je receptom na napáchanie väčších škôd na verejnosti a menšiu zodpovednosť“.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) opísalo rukavice ako „zariadenie na odvedenie pozornosti a deeskaláciu napätia, ktoré bude vydané policajtom a agentom z Vyšetrovacieho úradu ministerstva vnútornej bezpečnosti a Úradu pre vymáhanie imigračných predpisov a vyhosťovanie“.
Agentúra Reuters pripomína, že začiatkom roka došlo k zastreleniu dvoch amerických občanov v Minnesote príslušníkmi úradu ICE a ľudskoprávne organizácie zároveň vyjadrili obavy z postupov v zariadeniach na zadržiavanie osôb. Od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu začiatkom minulého roka zomrelo vo väzbe ICE v Spojených štátoch viac než 50 ľudí. Trump tvrdí, že cieľom jeho tvrdého postupu voči imigrantom je zlepšiť vnútornú bezpečnosť.