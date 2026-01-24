Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ICE pri protiimigračných zásahoch postrelila muža, zraneniam podľahol

Federálni agenti Imigračného a colného úradu (ICE) zasahujú slzotvorným plynom pri zatýkaní demonštranta počas protestu proti rozsiahlej protiimigračnej operácii v Minneapolise 21. januára 2026. Americký viceprezident J.D. Vance počas štvrtkovej návštevy v Minneapolise obhajoval prácu federálnych zamestnancov, ktorí sa v meste podieľajú na rozsiahlej protiimigračnej operácii. Za tamojší chaos môžu podľa Vancea „krajne ľavicoví provokatéri“ a nespolupracujúce miestne úrady. TASR správu prebrala z agentúry Reuters. Protesty v metropolitnej oblasti Minneapolisu sú naplánované aj na piatok. Foto: TASR/AP

Walz v príspevku na platforme X uviedol, že po streľbe bol v kontakte s Bielym domom a vyzval Trumpa, aby ukončil tvrdé zásahy v Minnesote.

Washington 24. januára (TASR) - Agenti amerického Imigračného a colného úradu (ICE) postrelili v Minneapolise ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov vlády prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v sobotu guvernér štátu Minnesota Tim Walz. Agentúra AP informuje, že podľa nemocničných záznamov išlo o 51-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol, píše TASR.

Walz v príspevku na platforme X uviedol, že po streľbe bol v kontakte s Bielym domom a vyzval Trumpa, aby ukončil tvrdé zásahy v Minnesote. „Stiahnite tisíce násilných príslušníkov (ICE) z Minnesoty. Okamžite,“ zdôraznil guvernér.

Hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti USA Tricia McLaughlinová pre AP ozrejmila, že obeť mala zbraň s dvomi zásobníkmi. Po streľbe sa na mieste zhromaždili okoloidúci a na agentov ICE kričali vulgárne výrazy a posielali ich domov.

Streľba sa odohrala uprostred rozsiahlych protestov v oblasti Minneapolis-Saint Paul, ktoré sa začali 7. januára, keď bola zastrelená 37-ročná Renee Goodová.
