Medzinárodný súdny dvor môže rozhodovať o žalobe Gambie na Mjanmarsko

Haag 23. januára (TASR) - Medzinárodný súdny dvor v Haagu (ICJ) vo štvrtok potvrdil, že má právomoc rozhodovať v prípade obžaloby Mjanmarska z genocídy proti moslimskej menšine Rohingov, píše agentúra AFP.



"Súd dospel k záveru, že v rozhodovaní o tomto prípade má evidentnú súdnu právomoc," povedal predsedajúci sudca ICJ Abdulqawi Ahmed Yusuf.



Súd tiež určil mimoriadne opatrenia, ktoré Gambia požaduje proti Mjanmarsku, aby sa zabránilo ďalšiemu násiliu. ICJ určil sériu opatrení, ktorý africký - prevažne moslimský - štát Gambia žiada v súlade s dohovorom o genocíde z roku 1948.



Mjanmarsko musí podľa Yusufa "prijať všetky opatrenia v rámci svojej právomoci, aby zabránil páchaniu všetkých činov" opísaných v dohovore. Medzi tieto činy patrí "zabíjanie členov skupiny" a "úmyselné zasahovanie do životných podmienok skupiny, ktoré bolo nastavené tak, aby spôsobilo úplné alebo čiastočné fyzické poškodenie".



Dodal, že "súd je toho názoru, že Rohingovia v Mjanmarsku sú naďalej mimoriadne zraniteľní". Súd nariadil Mjanmarsku podať do štyroch mesiacov správu a potom každých šesť mesiacov.



Štvrtkové nariadenie ICJ je podľa AFP prvým, keď sa Mjanmarsko bude musieť zodpovedať spravodlivosti za vojenské zásahy proti Rohingom v roku 2017, po ktorých do susedného Bangladéša utieklo okolo 740.000 príslušníkov tejto menšiny.



Väčšina z nich stále zostáva v tamojších utečeneckých táboroch a bojí sa vrátiť domov v obave pred ďalšími násilnosťami.



Ťaženie mjanmarských ozbrojených síl voči Rohingom sa začalo po tom, ako rohinskí ozbrojenci v mjanmarskom administratívnom území Jakchainský štát zaútočili 25. augusta 2017 na policajné a armádne stanovištia.



Žalobu, v ktorej je Mjanmarsko vinené z genocídy, podala Gambia v mene Organizácie islamskej spolupráce (OIC). Žaloba ďalej žiada, aby ICJ nariadil opatrenia na "okamžité zastavenie genocídneho správania Mjanmarska".



Gambia aj Mjanmarsko sú signatármi Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948, ktorý nielenže zakazuje štátom páchať genocídu, ale núti všetky signatárske štáty, aby predchádzali páchaniu genocídy a trestali ho.



ICJ je najvyššou právnou inštitúciou Organizácie Spojených národov, ktorá rozhoduje v sporoch medzi štátmi.