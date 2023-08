Súd v Haagu si vypočuje námietky Moskvy proti žalobe zo strany Kyjeva

Haag 23. augusta (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu si v septembri vypočuje námietky Ruska voči žalobe zo strany Kyjeva. Ten tvrdí, že Moskva ospravedlňuje svoju inváziu na Ukrajinu tvrdeniami o genocíde na východe krajiny. Obviňuje tiež Rusko z plánovanej genocídy. V utorok to uviedla tlačová agentúra AFP.



Sudcovia v Haagu vlani požiadali Moskvu o zastavenie vojenských operácií. Tá však nevyhovela a boje na Ukrajine naďalej pokračujú.



"ICJ si v tomto prípade vypočuje predbežné námietky zo strany Ruskej federácie," napísal súd vo vyhlásení. Moskva sa môže k žalobe vyjadriť v pondelok 18. septembra, Ukrajina o deň neskôr. Príležitosť na predloženie argumentov dostane aj 30 ďalších krajín, ktoré sú spojencami Ukrajiny. Druhé kolo vypočúvaní je naplánované na 25. a 27. septembra.



Súd v Haagu povolil 32 krajinám, aby sa do prípadu žaloby Kyjevu proti Moskve zapojili. Požiadavku USA o zapojenie sa do prípadu však zamietol.



Kyjev tvrdí, že Rusko porušilo Dohovor OSN o genocíde, keď na začiatku svojej invázie na Ukrajinu vyhlasovalo, že cieľom vojenskej intervencie je zastaviť genocídu v proruských oblastiach na východe Ukrajiny.



Moskva však uviedla, že tento prípad nespadá pod jurisdikciu ICJ, pretože obžaloba Kyjeva nie je založená na Dohovore OSN o genocíde z roku 1948.