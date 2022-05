Do al-Aksá sa prišlo pomodliť počas sviatku íd al-fitr 200.000 ľudí

Jeruzalem 2. mája (TASR) - Na modlitbách pri príležitosti sviatku íd al-fitr, ktoré sa v pondelok na záver pôstneho mesiaca ramadán konali v mešite al-Aksá v Jeruzaleme, sa zúčastnilo okolo 200.000 ľudí. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) o tom informovala náboženská nadácia Waqf, ktorá spravuje moslimský okrsok na Chrámovej hore.



Hlavný imám mešity, šejk Umar Kiswání, spresnil, že ide o najvyšší počet účastníkom modlitieb v tento sviatok za mnoho rokov.



Poznamenal, že väčšina z tých, ktorí sa v pondelok prišli modliť do mešity a jej areálu, boli pravdepodobne Jeruzalemčania, keďže neboli vydané žiadne pokyny, aby sa na modlitbách mohli zúčastniť Palestínčania zo západného brehu Jordánu.



Vysokú účasť na modlitbách v prvý deň sviatku íd al-fitr pripísal imám nedávnym potýčkam medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými zložkami, ktoré sa odohrali v areáli uctievanom Židmi ako Chrámová hora, na ktorej sa však nachádza aj mešita al-Aksá.



Chrámová hora, kde sa nachádzajú Múr nárekov i moslimský Skalný dóm a mešita al-Aksá, je považovaná za najposvätnejšie miesto judaizmu a tretie najuctievanejšie miesto moslimov a často tam dochádza k násilnostiam.



V uplynulých týždňoch tam boli pri potýčkach medzi Palestínčanmi a izraelskou políciou zranené stovky ľudí.



Podobné násilnosti viedli v máji minulého roka k rozpútaniu vojny medzi Izraelom a radikálmi z palestínskeho hnutia Hamas.



K potýčkam v Jeruzaleme došlo znovu aj v pondelok: polícia informovala, že zadržala Palestínčana z Východného Jeruzalema, ktorý je podozrivý, že počas modlitieb k sviatku íd al-fitr zavesil na Chrámovej hore banner propagujúci hnutie Hamas.



Polícia jeho čin vyhodnotila ako možné podnecovanie, vyhrážanie sa alebo podporu teroristickej organizácie alebo identifikovanie sa s ňou. Ide o podozrenie, ktoré izraelská polícia - podľa svojho vyhlásenia - berie veľmi vážne, uviedli TOI.



Okrem toho izraelská polícia vyšetruje dvoch palestínskych mladíkov podozrivých z hanobenia izraelskej vlajky. Polícia tiež informovala, že minulý týždeň zatkla 14-ročného chlapca podozrivého z toho, že strhol izraelskú vlajku z policajného auta.