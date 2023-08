Idalia zasiahne Floridu ako hurikán štvrtej kategórie

Washington 30. augusta (TASR) – Hurikán Idalia v stredu ráno zosilnel na hurikán štvrtej kategórie. Západné pobrežie amerického štátu Florida v oblasti Big Bend (Veľkého ohybu) tak zasiahnu kalamitné lejaky a záplavy. Rýchlosť vetra má presahovať 200 kilometrov za hodinu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Oblasť Big Bend na západe Floridy, kde sa polostrov pripája k pevnine, je pomerne riedko osídlená, no hurikán tam môže napáchať veľké škody. Zo zaznamenaných veľkých hurikánov dosiaľ žiaden nezasiahol oblasť Veľkého ohybu.



Úrady už pred niekoľkými dňami nariadili obyvateľom ohrozených oblastí evakuáciu. Guvernér štátu Florida Ron DeSantis ich na utorkovej tlačovej konferencii opätovne vyzval, aby sa presunuli do bezpečia. "Nemusíte opustiť štát, stačí, ak sa presuniete do bezpečných budov vo vyššie položených oblastiach," vyhlásil.



Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) uviedol, že hurikánová sezóna v roku 2023 bude z dôvodu extrémne vysokej teploty oceánu výrazne rušnejšia, než sa pôvodne predpokladalo. Hurikánová sezóna trvá do 30. novembra a zvyčajne vrcholí v auguste a septembri.



Hurikán Ian, ktorý Floridu zasiahol minulý rok, bol hurikánom piatej kategórie a vyžiadal si takmer 150 životov. Zničil alebo vážne poškodil 20.000 budov, ľahšie poškodil ďalších 32.000 budov.



Hurikány sa klasifikujú podľa päťstupňovej Saffirovej-Simpsonovej hurikánovej stupnice, ktorá uvádza rôzne rýchlosti vetra. Primárnym účelom stupnice je odhad potenciálnych škôd a záplav spôsobených búrkami. Hurikán Idalia, ktorý aktuálne sužuje Floridu, je hurikánom štvrtej kategórie. Rýchlosť vetra v tejto kategórii dosahuje 209 – 249,2 kilometra za hodinu. Hurikán Ian bol hurikánom najvyššej piatej kategórie, rýchlosť vetra pritom dosiahla až 260 kilometrov za hodinu.