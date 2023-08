Idalia zmáčala Floridu, dorazila ako hurikán tretej kategórie

Cedar Key 30. augusta (TASR) - Idalia dorazila v stredu do amerického štátu Florida ako hurikán tretej kategórie a spôsobil skazu v širokom pásme tamojšieho pobrežia Mexického zálivu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Následne sa Idalia presunula do susedného štátu Georgia už ako hurikán prvej kategórie podľa Saffirovej-Simpsonovej hurikánovej stupnice, oznámila neskôr agentúra Reuters.



Kým však Idalia vyčíňala na Floride, bez elektriny sa ocitlo vyše 263.000 odberateľov a valiaca sa voda zaplavila ulice pri pobreží. Pri postupe oka hurikánu do vnútrozemia, ničivý vietor ničil domy, lámal vysoké stromy a kusy plechu lietali vzduchom. Uzavretá musela byť diaľnica číslo 75 smerujúca na sever blízko mesta Valdosta v štáte Georgia.



"Máme na cestách množstvo popadaných stromov, trosiek, nechoďte sem," napísal na sociálnych sieťach hasičský a záchranný zbor vo floridskom meste Cedar Key. Búrkové vlny vysoké dva metre zaplavili väčšinu centra mesta. "Po celom Cedar Key vybuchujú nádrže s propánom," dodal zbor k situácii v meste, ktoré je vlastne zhlukom ostrovov pri pobreží.



Hurikán Idalia dorazil na pobrežie Floridy v slabo osídlenom regióne Big Bend. Udrel neďaleko obce Keaton Beach o 07.45 h ako hurikán vyššej, tretej kategórie a najväčšia ustálená rýchlosť vetra bola takmer 205 kilometrov za hodinu.



Živel zmáčal Floridu až po východný okraj jej hlavného mesta Tallahassee. Keď sa potom presunul do susedného štátu Georgia, stále bol hurikánom, aj keď prvej kategórie, a vietor dosahoval o 11.00 h maximálnu rýchlosť 150 kilometrov za hodinu.



Podľa predpovedí meteorológov prejde v stredu neskoro večer a vo štvrtok k pobrežiu Južnej a Severnej Karolíny ako tropická búrka. Podľa niektorých modelov sa potom Idalia možno otočí na juh znova smerom nad pevninu, ale americké Národné centrum pre hurikány predpovedá, že sa cez víkend posunie hlbšie nad Atlantik.