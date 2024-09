IDEA:Globálny index slobodných a spravodlivých volieb radikálne klesol

Štokholm 17. septembra (TASR) - Nižšia volebná účasť a čoraz častejšie spochybňovanie výsledkov ohrozuje dôveryhodnosť volieb na celom svete. Vyplýva to z čiastkového indexu slobodných a spravodlivých volieb medzivládneho dozorného orgánu (IDEA) so sídlom vo Švédsku, ktorý zaznamenal v minulom roku najväčší pokles v histórii. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry Reuters.



Rok 2023 bol podľa IDEA ôsmym po sebe nasledujúcim rokom poklesu demokratickej účinnosti, čo je najdlhší neprerušený pokles od začiatku zaznamenávania v roku 1975. Index globálneho stavu demokracie tvorí viac ako 100 údajov a na zoradenie výsledkov sa používajú štyri hlavné kategórie - zastúpenie, práva, právny štát a účasť. V podkategórii slobodných a spravodlivých volieb sa vlani zaznamenal najhorší výsledok v histórii.



"Táto správa je výzvou na prijatie opatrení na ochranu demokratických volieb," uviedol generálny tajomník IDEA Kevin Casas-Zamora. "Úspech demokracie závisí od mnohých vecí, no pokiaľ zlyhajú voľby, stáva sa úplne nemožným," dodal.



Organizácia označila zastrašovanie zo strany vlády a nezrovnalosti vo volebnom procese (napr. podvody pri registrácii voličov a sčítavaní hlasov) za čoraz častejšie. Voľby ovplyvňujú aj zahraničné hrozby, dezinformácie a zneužívanie umelej inteligencie v predvolebnej kampaní.



Podľa indexu klesla celosvetová volebná účasť zo 65,2 percenta v roku 2008 na 55,5 percenta oprávnených voličov v roku 2023. V takmer 20 percentách prípadov v rokoch 2020 až 2024 jeden z porazených kandidátov či strán odmietol výsledky volieb.



Podľa IDEA sa účinnosť demokracie v USA, kde sa budú v novembri konať prezidentské voľby, za posledné dva roky mierne zlepšila. Júlový atentát na Donalda Trumpa ale poukázal na pretrvávajúce riziká. "Menej ako polovica Američanov (47 percent) uviedla, že (prezidentské) voľby z roku 2020 boli férové a spravodlivé. Krajina zostáva aj naďalej hlboko polarizovaná," zdôraznila organizácia.