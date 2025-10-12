< sekcia Zahraničie
Identifikáciu tiel izraelských rukojemníkov môže trvať niekoľko dní
Autor TASR
Jeruzalem 12. októbra (TASR) - Izraelský Národný inštitút súdneho lekárstva v Tel Avive sa pripravuje na identifikáciu tiel mŕtvych rukojemníkov pomocou pokročilých technológií, odtlačkov prstov, porovnávania zubov a extrakcie DNA. Inštitút vo svojom vyhlásení uviedol, že tento proces môže trvať niekoľko hodín až dní. Informoval o tom v nedeľu spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
„Chceme pochopiť, čo sa stalo s rukojemníkmi pred ich smrťou,“ uviedol riaditeľ centra Chen Kugel s tým, že cieľom je poskytnúť rodinám komplexné informácie.
Po dokončení identifikácie a potvrdení totožnosti budú všetky zistenia odovzdané oficiálnym orgánom ministerstva zdravotníctva a obrany. Pozostalé rodiny budú informované osobne.
Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy inštitút, známy aj ako centrum Abu Kabir, identifikoval pozostatky 55 rukojemníkov, ktorí boli držaní v palestínskom zajatí a neskôr prevezení do Izraela na pochovanie.
V rámci súčasnej dohody medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas by malo byť v pondelok do Izraela vrátených až 28 tiel rukojemníkov. Nie všetky pozostatky však bolo alebo je možné v Pásme Gazy ľahko nájsť, ich lokalizácia môže trvať aj niekoľko dní.
Niekoľko izraelských médií v nedeľu bez uvedenia zdrojov informovalo, že úrady už upozornili rodiny niektorých mŕtvych rukojemníkov, že telá ich blízkych nemusia byť vrátené v pondelok alebo v prvej fáze mierového plánu.
