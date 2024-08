Identifikovali 9 zamestnancov agentúry zapletených do útoku na Izrael

New York 5. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok informovala, že na útoku palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 sa "mohlo podieľať" deväť zamestnancov Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).



S odvolaním sa na hovorcu OSN Farhana Haqa a výsledky interného vyšetrovania OSN o tom informovala agentúra AFP.



Denník The Times of Israel spresnil, že Úrad OSN pre interný dohľad (OIOS) preveroval celkovo 19 zamestnancov UNRWA, ktorí sa údajne zúčastnili na útokoch na juhu Izraela.



V deviatich prípadoch dospel k záveru, že získané dôkazy naznačujú, že sa mohli podieľať na ozbrojených útokoch zo 7. októbra 2023. "V záujme agentúry bude s týmito osobami ukončený pracovný pomer," uvádza sa v správe OSN.



V ďalších deviatich prípadoch OIOS dôkazy o zapojení daných osôb boli nedostatočné, zatiaľ čo v jednom prípade neexistovali žiadne.



S tvrdením, že na útoku Hamasu na Izrael sa zúčastnilo najmenej 12 zamestnancov UNRWA, prišiel Izrael v januári tohto roku. Niektoré štáty vtedy následne dočasne prerušili financovanie agentúry - vrátane USA, ktoré sú jej najväčším darcom.



V apríli 2024 zverejnila nezávislá vyšetrovacia komisia OSN vedená francúzskou diplomatkou Catherine Colonnovou správu, podľa ktorej izraelskí predstavitelia nemajú pre svoje obvinenia dôkazy. Agentúra navyše zaviedla mechanizmy na zachovanie svojej neutrality, hoci existuje priestor na ich zlepšenie. Po tomto vyšetrovaní väčšina štátov financovanie UNRWA obnovila.



V júli Izrael poslal vedeniu UNRWA menný zoznam jej 108 zamestnancov, ktorí sú členmi militantnej organizácie Hamas. Podľa Izraela je to len malá časť zo stoviek zamestnancov UNRWA, ktorí údajne pôsobia v Hamase alebo organizácii Palestínsky islamský džihád (PIJ). Súčasťou zoznamu boli aj čísla pasov a vojenských dokladov.



Rezort izraelskej diplomacie súčasne vyzval šéfa UNRWA Philippa Lazzariniho, aby "okamžite ukončil" zamestnávanie teroristov, keďže ich práca "predstavuje bezpečnostné riziko pre Izrael".



UNRWA vtedy vo svojom stanovisku deklarovala, že berie tieto obvinenia Izraela vážne. Izraelskú stranu súčasne požiadala o ďalšie informácie a spoluprácu, keďže na vyšetrenie obvinení nemá zdroje.