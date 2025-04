Identifikovali obete pádu kabíny lanovky neďaleko Neapola

Neapol 18. apríla (TASR) — Talianske úrady v piatok identifikovali všetky štyri obete štvrtkového pádu kabíny lanovky neďaleko Neapola. Ide o dvoch turistov z Británie a jedného z Izraela, štvrtou obeťou je vodič lanovky z Talianska. Nešťastie prežil turista z Izraela, ktorého s ťažkými zraneniami hospitalizovali v nemocnici, informovali agentúry AFP a DPA.



Nehodu visutej lanovky vedúcej z mesta Castellammare di Stabiana na vrch Monte Faito (1131 m) ležiaci asi 45 kilometrov juhovýchodne od Neapola začala vyšetrovať prokuratúra. Cieľom vyšetrovania je objasniť, prečo sa kabína krátko pred dosiahnutím vrcholovej v dôsledku pretrhnutia nosného lana rútila niekoľko stoviek metrov do údolia, až sa pri jednej z podpier zrútila na zem, hoci je vybavená núdzovou brzdou.



Nešťastie, ku ktorému došlo okolo 15.00 h, si pritom mohlo vyžiadať ďalšie obete, pretože v druhej kabíne, ktorá sa dostala až takmer do údolnej stanice, sa nachádzalo deväť turistov. V tomto prípade však brzda fungovala.



Každá z dvoch kabín pritom pojme až 35 turistov. V čase nešťastia však bolo v oblasti zlé počasie, takže lanovka prepravovala menej pasažierov ako zvyčajne.



„Lanovka bola znovu spustená pred desiatimi dňami so všetkými požadovanými bezpečnostnými previerkami,“ povedal Umberto de Gregorio, šéf spoločnosti Ente Autonomo Volturno (EAV), ktorá prevádzkuje verejnú dopravu v oblasti Neapola.



De Gregorio zdôraznil, že nehodu nezavinili nepriaznivé poveternostné podmienky. Ak je počasie príliš zlé, prevádzka lanovky sa vždy automaticky zastaví.



Lanovka na Monte Faito je v prevádzke od roku 1952. Medzi turistami je obľúbená, keďže ponúka výhľady na Neapolský záliv vrátane sopky Vezuv a ostrovy ako Capri. Jazda na vrchol trvá okolo osem minút.



Smrteľná nehoda sa tam stala už v auguste 1960, keď pri páde kabíny zahynuli štyria ľudia a 31 utrpelo zranenia. V júli 2021 uviazla jedna z kabín s 31 cestujúcimi na ceste dole na viac ako hodinu pre výpadok elektriny.