Identifikovali páchateľa útoku v Sydney, trpel duševnou poruchou

Sydney 14. apríla (TASR) - Austrálska polícia identifikovala 40-ročného muža, trpiaceho duševnou poruchou, ako páchateľa sobotňajšieho útoku nožom v nákupnom centre v Sydney, pri ktorom prišlo o život najmenej šesť ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Útočník, identifikovaný ako Joel Cauchi, pochádzal z austrálskeho štátu Queensland a bol známy orgánom činným v trestnom konaní, uviedol v nedeľu zástupca policajného komisára Nového Južného Walesu Anthony Cooke.



Podľa neho nateraz nie sú známe žiadne dôkazy alebo informácie, ktoré by naznačovali, že za útokom bol akýkoľvek motív alebo ideológia. "Vieme, že páchateľ v tomto prípade trpel duševnou poruchou," dodal Cooke.



Útočník v Sydney v sobotu dobodal v nákupnom centre Westfield Bondi Junction viacero ľudí vrátane deväťmesačného dieťaťa. Priamo na mieste podľahli zraneniam štyri ženy a jeden muž. Jedna ďalšia žena zomrela po prevoze do nemocnice.



Zranenia rôzneho rozsahu utrpelo aj viacero ďalších ľudí, pričom osem z nich je hospitalizovaných. Je medzi nimi aj deväťmesačné dieťa, ktoré podstúpilo operáciu. Útočníka v centre dolapila a zastrelila policajtka, ktorá je teraz oslavovaná ako národná hrdinka.



Agentúra AFP na základe profilu na Facebooku uviedla, že Cauchi pochádza z mesta Toowoomba neďaleko Brisbanu a navštevoval miestnu strednú školu aj univerzitu. Do Sydney údajne prišiel pred mesiacom a v meste si prenajal si malý sklad, v ktorom sa nachádzali osobné veci. Polícia sa stále snaží pochopiť, či si ľudí, ktorých napadol, vybral náhodne.



Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril zdesenie v súvislosti s útokom. Austrálčania, ktorí zväčša nie sú zvyknutí na výskyt násilnej kriminality, sa podľa neho stále snažia pochopiť toto "nevysvetliteľné" vyčíňanie.



"Ľudia, ktorí idú v sobotu popoludní nakupovať, by mali byť v bezpečí, nemali by byť ohrození. Ale tragicky sme videli stratu na životoch a ľudia budú smútiť za svojimi blízkymi. Vieme tiež, že v nemocnici je stále veľa ľudí, ktorí sa zotavujú, a naše myšlienky a modlitby sú s nimi," dodal Albanese.