Identifikovali podozrivých páchateľov útoku novičkom na Skripaľa

Londýn 19. júla (TASR) - Britská polícia tvrdí, že identifikovala páchateľov útoku novičkom na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v anglickom meste Salisbury.



Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na agentúru Press Association.



Britské úrady sú presvedčené o tom, že do tohto pokusu o vraždu je zapletených niekoľko Rusov, a pátrajú po viac než jednom podozrivom.



"Vyšetrovatelia sú presvedčení, že pomocou bezpečnostných kamier identifikovali podozrivých páchateľov útoku novičkom, a zároveň preverili záznamy ľudí, ktorí v danom čase prišli do krajiny," uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu.



Vyšetrovatelia sú si "istí", že podozrivými sú Rusi, uvádza Sky News.



Správa prichádza po tom, ako Dawn Sturgessová a jej partner Charlie Rowley boli otrávení z rovnakého zdroja novičku ako Skripaľovci. Sturgessová (44), ktorá sa dostala do kontaktu s dávkou tejto toxickej látky desaťnásobne vyššou ako Skripaľovci, medzitým otrave podľahla.