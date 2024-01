Identifikovali stú obeť lesných požiarov na havajskom ostrove Maui

Honolulu 27. januára (TASR) - Identifikovali 100. obeť lesných požiarov, ktoré počas leta vyčíňali na havajskom ostrove Maui. V piatok miestneho času to oznámila polícia tohto štátu USA. TASR prevzala sobotňajšiu správu z tlačovej agentúry AFP.



Lydia Colomová (70) bola najprv zaradená do zoznamu nezvestných osôb, ktorý sa medzitým zmenšil len na malý počet jednotlivcov.



Lesný požiar z 8. augusta do veľkej miery zničil historické mesto Lahaina, niekdajšiu metropolu Havajského kráľovstva.



Pátranie po telách v obhorených troskách a budovách premenených na popol a zisťovanie totožnosti ľudských pozostatkov bolo ťažké, často si to vyžadovalo vzorky DNA od žijúcich príbuzných nezvestných osôb.



Počet mŕtvych obetí tohto požiaru kolísal, najprv stúpol nad 100 a potom v septembri klesol na 97.



Ľudia však zomierali na zranenia a v troskách boli nájdené nové telá, preto počet mŕtvych znovu presiahol smutný medzník 100.



Tento lesný požiar bol najsmrtiacejší v USA za vyše storočie.



Reakciu vládnych orgánov ostro kritizovali, a preto ju vyšetrujú. Napríklad sa nespustili varovné sirény, ktoré mali obyvateľov na požiar upozorniť.



Plamene, rozdúchavané silným vetrom, sa šírili tak rýchlo, že mnohých obyvateľov dostihli úplne neinformovaných. O požiari sa dozvedeli, až keď ho sami uvideli.



Niektorí ľudia vystúpili zo svojich áut, nechali ich na mieste a útočisko pred plameňmi sa pokúšali nájsť v oceáne, kde sa krčili celé hodiny. Plamene zatiaľ ich domy spálili.



Samospráva havajského okresu Maui žaluje elektrárenskú spoločnosť Hawaiian Electric a obviňuje ju, že skaze sa dalo vyhnúť, keby odstavila elektrický prúd. Podľa samosprávy to neurobila z nedbalosti napriek mimoriadne silnému vetru a suchému počasiu.



Opisy svedkov a videá naznačujú, že keď vietor sprevádzajúci hurikán rúcal na havajskom ostrove Maui stožiare elektrického vedenia, lietajúce iskry vyvolali požiare. Ten z 8. augusta bol najsmrtiacejší.



Keby spoločnosť dbala na "varovania meteorologickej služby a v čase predpovedaného silného nárazového vetra vypla prúd v elektrickom vedení, tejto skaze by sa dalo vyhnúť", uvádza sa v žalobe.