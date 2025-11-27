Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Identifikovali útočníka, ktorý strieľal na členov Národnej gardy v USA

.
Príslušníci ATF stoja neďaleko miesta streľby po tom, ako dvaja vojaci Národnej gardy boli postrelení pri Bielom dome vo Washingtone 26. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa agetúry AP ide o afganského občana, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021. Jeho posledné známe miesto pobytu bolo v meste Bellingham v štáte Washington, dodáva NBC News.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 27. novembra (TASR) - Americké úrady identifikovali v stredu páchateľa streľby na dvoch príslušníkov Národnej gardy v blízkosti Bieleho domu vo Washingtone. Podľa stanice NBC News ide o 29-ročného muža menom Rahmanullah Lakanwal, informuje TASR.

Podľa agetúry AP ide o afganského občana, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021. Jeho posledné známe miesto pobytu bolo v meste Bellingham v štáte Washington, dodáva NBC News.

Polícia spresnila, že dvaja členovia Národnej gardy práve hliadkovali, keď sa k nim spoza rohu priblížila osoba, namierila na nich zbraň a začala strieľať.

Obaja vojaci sú v kritickom stave v nemocnici, potvrdili predstavitelia. Predchádzajúce správy, podľa ktorých zraneniam podľahli, sa nepotvrdili.

Aj samotný strelec bol počas incidentu postrelený a je hospitalizovaný, dodala polícia.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) bude prípad v prvej fáze vyšetrovať ako akt terorizmu, uvádza NBC News s odvolaním sa na dva nemenované policajné zdroje.

Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.

Minister obrany USA Pete Hegseth po incidente oznámil, že do Washingtonu bude nasadených ďalších 500 vojakov.

Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.

Samotný Trump sa k stredajšej streľbe vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde podozrivého označil za „zviera“ a uviedol, že „zaplatí veľmi vysokú cenu“.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom