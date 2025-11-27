< sekcia Zahraničie
Identifikovali útočníka, ktorý strieľal na členov Národnej gardy v USA
Podľa agetúry AP ide o afganského občana, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021. Jeho posledné známe miesto pobytu bolo v meste Bellingham v štáte Washington, dodáva NBC News.
Washington 27. novembra (TASR) - Americké úrady identifikovali v stredu páchateľa streľby na dvoch príslušníkov Národnej gardy v blízkosti Bieleho domu vo Washingtone. Podľa stanice NBC News ide o 29-ročného muža menom Rahmanullah Lakanwal, informuje TASR.
Polícia spresnila, že dvaja členovia Národnej gardy práve hliadkovali, keď sa k nim spoza rohu priblížila osoba, namierila na nich zbraň a začala strieľať.
Obaja vojaci sú v kritickom stave v nemocnici, potvrdili predstavitelia. Predchádzajúce správy, podľa ktorých zraneniam podľahli, sa nepotvrdili.
Aj samotný strelec bol počas incidentu postrelený a je hospitalizovaný, dodala polícia.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) bude prípad v prvej fáze vyšetrovať ako akt terorizmu, uvádza NBC News s odvolaním sa na dva nemenované policajné zdroje.
Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.
Minister obrany USA Pete Hegseth po incidente oznámil, že do Washingtonu bude nasadených ďalších 500 vojakov.
Samotný Trump sa k stredajšej streľbe vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde podozrivého označil za „zviera“ a uviedol, že „zaplatí veľmi vysokú cenu“.
Minister obrany USA Pete Hegseth po incidente oznámil, že do Washingtonu bude nasadených ďalších 500 vojakov.
