Identifikovali všetky obete streľby v meste Örebro vrátane útočníka

Örebro 7. februára (TASR) — Predpokladaným páchateľom utorňajšej masovej streľby vo vzdelávacom centre pre dospelých vo švédskom meste Örebro je 35-ročný muž. Polícia to oznámila v piatok po tom, čo sa podarilo identifikovať všetkých jedenásť mŕtvych. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Medzi mŕtvymi je sedem žien a štyria muži vo veku od 28 do 68 rokov vrátane predpokladaného strelca. Všetci pochádzali z provincie Örebro.



Vo vyhlásení polície sa ďalej uvádza, že vyšetrovanie ukáže, či je podozrenie voči 35-ročnému mužovi opodstatnené alebo nie. V súčasnosti väčšina dôkazov poukazuje na to, že páchateľom je práve on.



Polícia už skôr oznámila, že existujú indície, že muž bol bývalým študentom vzdelávacieho zariadenia Campus Risbergska, kde k činu došlo. Vyšetrovatelia tiež informovali, že podozrivý vlastnil štyri strelné zbrane, ku ktorým mal zbrojný preukaz. Policajti na mieste činu našli tri zbrane.



Vyšetrovatelia predpokladajú, že páchateľ konal sám a nešlo o teroristický čin. Muž nemal žiaden záznam v registri trestov. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy.