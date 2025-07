Identifikovali všetky obete trojnásobnej vraždy v Bavorsku

Zwiesel/Linz 23. júla (TASR) — Polícia v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko v stredu uviedla, že identifikovala všetky tri zavraždené osoby, ktoré našla v pondelok v jednom z domov v meste Zwiesel. K ich vražde sa priznal 37-ročný Slovák, ktorého zadržali v rakúskom meste Linz. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Obeťami zločinu sú 56-ročný muž a 22-ročná žena – obaja občania Nemecka. Treťou obeťou je 26-ročná žena, ktorá rovnako ako predchádzajúce dve obete bývala v tom istom dome ako predpokladaný páchateľ.



Policajné riaditeľstvo v Dolnom Bavorsku v tlačovej správe ďalej oznámilo, že v rámci rozsiahlych opatrení na zabezpečenie dôkazov boli v utorok nájdené aj časti ľudského tela. Médiá predtým informovali, že v chladničke sa našlo rozštvrtené telo ženy. Polícia to však zatiaľ oficiálne nepotvrdila.



„Ďalšie podrobnosti o náleze nie je možné z vyšetrovacích dôvodov v tejto chvíli poskytnúť,“ uviedla polícia. Takisto zatiaľ nie je možné zverejniť informácie o presnom priebehu udalostí a súvislostiach činu.



Prokuratúra v Deggendorfe už požiadala Rakúsko o vydanie Slováka do Nemecka a je v úzkom kontakte s rakúskymi bezpečnostnými orgánmi. Podozrivý sa teraz nachádza na psychiatrickom oddelení nemocnice v Linzi.



Portál denníka Bild napísal, že v spustnutom dome v Zwieseli žilo celkom desať ľudí vrátane Slováka a troch obetí. Na zverejnených záberoch vidno, že na dvore sa kopilo množstvo odpadu, ako boli staré elektrospotrebiče a pohovky, bicykle neznámeho pôvodu či rozbité okná. Zabezpečenie dôkazov preto bude trvať niekoľko dní, píše Bild. Dom miestni obyvatelia označovali za problémový, pretože tam často dochádzalo k hádkam a fyzickým potýčkam súvisiacim s alkoholom, ako aj k narušovaniu verejného poriadku.



Portálu oe24.at sa podarilo vypátrať facebookový profil údajného páchateľa. Podľa neho ide o Martina L. Na základe záberov zverejnených na profile sa portál domnieva, že Slovák holduje alkoholu a drogám. V jednom príspevku kritizuje zákaz fajčenia marihuany v celom areáli jednej železničnej stanice v Nemecku vrátane fajčiarskych priestorov. Viacero jeho online priateľov rovnako ako on pochádza zo Slovenska. Medzi nimi je „nápadne veľa“ mladých žien s tetovaniami, piercingom a „skleným“ pohľadom, píše oe24.at.