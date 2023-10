Identifikovaných bolo 742 tiel ľudí zabitých na juhu Izraela Hamasom

Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu medzi palestínskym radikálnym hnutím Hamas bolo v Izraeli vnútorne vysídlených približne 300.000 ľudí. Vyplýva to z informácií zverejnených vo štvrtok Izraelským demokratickým inštitútom, na ktorý sa vo svojom spravodajstve odvolal spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Väčšina z nich pochádza z juhu Izraela, kde 7. októbra došlo k infiltrácii kománd Hamasu, ktorých príslušníci následne v tamojších mestách, dedinách a kibucoch zabíjali civilistov.



Približne 30.000 vnútorných vysídlencov je zo severu Izraela, odkiaľ boli mnohí obyvatelia evakuovaní alebo odišli dobrovoľne v dôsledku opakovanej raketovej paľby z Libanonu a Sýrie.



K evakuácii izraelských civilistov došlo po prekvapivom útoku bojovníkov Hamasu, ktorí 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí zväčša civilistov.



Niektoré z tiel zabitých boli spálené alebo zmrzačené, takže ich identifikácia je mimoriadne náročná, informovala vo štvrtok izraelská polícia.



Vo svojom vyhlásení citovanom TOI uviedla, že doteraz boli identifikované telá 742 civilistov, pričom 645 z nich bolo vydaných rodinám po pochovanie. Identifikovaných bolo aj 306 vojakov, dôstojníkov a záložníkov.



Masaker zo 7. októbra bol najhorším útokom na Izrael v jeho 75-ročnej histórii.



Izrael naň reagoval sériou odvetných raketových útokov na pásmo Gazy, pri ktorých - podľa aktualizovaných informácií palestínskeho ministerstva zdravotníctva zo štvrtka - zahynulo najmenej 3785 ľudí vrátane asi 1524 detí a 1000 žien. Ďalších 12.493 ľudí utrpelo zranenia.



Svoje domovy na tomto husto obývanom palestínskom území muselo opustiť a presunúť sa na juh viac než milión ľudí. Vyzval ich na to Izrael, ktorý sa na severe pásma Gazy chystá spustiť útok proti Hamasu.