Identifikovaných je už 24 obetí požiaru v bare vo Švajčiarsku

Hasiči stoja pred kaplnkou Chapelle St-Christophe počas spomienkovej omše v Crans-Montana vo švajčiarskych Alpách, Švajčiarsko, v nedeľu 4. januára 2026, po ničivom požiari v bare Le Constellation, ktorý si počas osláv Nového roka vyžiadal mŕtvych a zranených. Foto: TASR/AP

Najmladšou identifikovanou je 14-ročná Švajčiarka.

Autor TASR
Ženeva 4. januára (TASR) - Úrady vo Švajčiarsku identifikovali telá ďalších 16 obetí požiaru, ku ktorému došlo počas novoročnej noci v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, informovala v nedeľu agentúra Reuters. Celkový počet identifikovaných obetí tak stúpol na 24.

Najmladšou identifikovanou je 14-ročná Švajčiarka. Menej ako 18 rokov malo deväť osôb, ktorých totožnosť bola zistená. Medzi identifikovanými sú ľudia švajčiarskej, talianskej, rumunskej, tureckej a francúzskej národnosti. V sobotu bolo identifikovaných osem tiel švajčiarskych občanov.

Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že pravdepodobnou príčinou požiaru počas osláv nového roka boli prskavky na fľašiach, ktoré personál a návštevníci držali príliš blízko stropu.

Na pamiatku obetí tejto tragédie sa v nedeľu v kaplnke sv. Krištofa v obci Crans za prítomnosti zástupcov rôznych náboženských denominácií konal smútočný obrad, ktorému predsedal sionský biskup Jean-Marie Lovey. Obrad bolo možné sledovať aj mimo kostola na veľkoplošnej obrazovke. Po ňom nasledoval pochod ľudí smerom do centra obce Crans, kde položili kvety a sviečky k improvizovanému pietnemu miestu a zapísali sa do kondolenčnej knihy.

Požiar v bare Le Constellation si celkovo vyžiadal 40 obetí na životoch a 119 zranených.
