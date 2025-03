Ideovo spriaznení politici z Európy vyjadrujú Le Penovej podporu

Moskva/Rím/Haag/Paríž 31. marca (TASR) - Poprední predstavitelia krajne pravicových a nacionalistických strán v pondelok vyjadrili podporu svojej francúzskej kolegyni Marine Le Penovú, ktorej súd v Paríži v pondelok na päť rokov zakázal uchádzať sa o volenú funkciu, informovala agentúra AFP, píše TASR. Le Penovej advokát medzičasom oznámil, že jeho mandantka sa proti verdiktu súdu odvolá, informoval na svojom webe denník Le Monde.



Maďarský premiér Viktor Orbán na svojom konte na sieti X zverejnil status „Je suis Marine!“ v narážke na slogan „Je suis Charlie“ používaný na podporu obetí a poškodených po útoku islamistov na redakciu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo z roku 2015.



Kremeľ v pondelok odsúdil rozhodnutie súdu vo Francúzsku a označil ho prejav politicky motivovaného „porušovania“ demokratických noriem zo strany Európy.



Podľa AFP rozhodnutie súdu v Paríži odsúdil aj taliansky vicepremiér a líder strany Liga Matteo Salvini. Označil ho za „vyhlásenie vojny zo strany Bruselu v čase, keď sú vojnové inštinkty (predsedníčky Európskej komisie Ursuly) von der Leyenovej a (francúzskeho prezidenta Emmanuela) Macrona desivé“.



Konanie voči Le Penovej a spoluobvineným v kauze označil Salvini za „zlý film, ktorý vidíme aj v iných krajinách, ako je Rumunsko“, kde ústavný súd nedávno zakázal kandidovať podobne politicky orientovanému kandidátovi.



Holandský politik Geert Wilders v statuse na sieti X uviedol, že je šokovaný rozsudkom nad Le Penovou. Deklaroval, že Le Penovej „na 100 percent“ verí, a vyslovil presvedčenie, že v odvolacom konaní uspeje a „stane sa prezidentkou Francúzska“.



Le Penovú podporil aj líder španielskej strany Vox Santiago Abascal, ktorý na sieti X napísal: „Nikdy sa im nepodarí umlčať hlas francúzskeho ľudu“.



Ku kauze sa vyjadril aj vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik, ktorý bol vo februári odsúdený za to, že sa vzoprel medzinárodnému vyslancovi poverenému dozorom nad mierovými dohodami v Bosne. V statuse na sieti X Dodik napísal, že rovnako ako v jeho prípade ani tento súdny verdikt „nebol o zákone, ale o politike“.



Súd v Paríži v pondelok Le Penovej s okamžitou platnosťou zakázal uchádzať sa o verejné funkcie. Tento zákaz potrvá päť rokov. Zároveň ju za spreneveru odsúdili na štyri roky odňatia slobody. Le Penová však do väzenia nepôjde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur. Rozhodol tak po jej uznaní za vinnú v prípade sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie.



Rozhodnutie súdu Le Penovej znemožní kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027, ak sa pred ich konaním proti svojmu rozsudku úspešne neodvolá. Le Penová, ktorá na post hlavy štátu už kandidovala trikrát, plánovala aj kandidatúru v roku 2027. V posledných prieskumoch pre nadchádzajúce prezidentské voľby vedie.



Hovorca Kremľa na margo tohto rozhodnutia súdu konštatoval, že "cestou porušovania demokratických noriem sa vydáva čoraz viac európskych metropol." Dodal súčasne, že "Moskva nechce zasahovať do vnútorných záležitostí Francúzska a nikdy sme to neurobili".



Le Penovú vo Francúzsku už niekoľko rokov obviňujú z prílišnej blízkosti ku Kremľu, z presadzovania ruských naratívov a zo spoliehania sa na Moskvu v oblasti politickej i finančnej podpory. Od Putina a Ruska sa však Le Penová snažila dištancovať, odkedy Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine.



Agentúra AFP pripomenula, že Le Penová a jej strana zožali vo Francúzsku veľkú kritiku za to, že si v roku 2014 zobrali pôžičku od ruskej banky. Šlo o dlh vo výške šesť miliónov eur, ktorý bol splatený až v roku 2023.



V marci 2017, len niekoľko týždňov pred prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku, sa Le Penová v Kremli stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý Le Penovú dvakrát vo voľbách porazil - v rokoch 2017 i 2022 -, pred poslednými voľbami svoju súperku obvinil, že je finančne závislá od Putina a jeho režimu a vždy voči nemu prejavovala zhovievavosť.



Le Penovú a deväť funkcionárov z jej strany Národné združenie (RN) odsúdil súd v Paríži za zneužitie financií Európskeho parlamentu, keď príspevky Európskeho parlamentu využili na zamestnávanie asistentov, ktorí v skutočnosti pracovali pre túto politickú stranu. Súd odhadol, že takto použili 2,9 milióna eur. Le Penová akékoľvek porušenie zákona popiera.