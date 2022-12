Ideový vodca únosu guvernérky Michiganu dostal vyše 19 rokov väzenia

Washington 28. decembra (TASR) — Muža spoluobvineného zo sprisahania s cieľom uniesť Gretchen Whitmerovú, guvernérku amerického štátu Michigan, z jej dovolenkového sídla odsúdili v stredu na viac ako 19 rokov väzenia. Jeho komplic si rozsudok vypočul už v utorok, keď mu súd v rovnakej kauze vymeral 16-ročný trest odňatia slobody, informovala agentúra AP.



V stredu odsúdený Barry Croft mladší bol sudcom Robertom J. Jonkerom označený za iniciátora nápadu, ktorý viedol k sprisahaniu. Podľa Jonkera vedel byť Croft pri presadzovaní svojich názorov veľmi presvedčivý.



Aj prokurátor Nils Kessler na súde hovoril o Croftovi ako o "duchovnom vodcovi" skupiny sprisahancov, pričom jeho postavenie prirovnal k "nejakému šejkovi v IS" (Islamskom štáte). "V podstate sa staval do úlohy proroka... sú ľudia, ktorí veria takejto rétorike, a on ju používal," povedal Kessler pred súdom.



Prokuratúra pre 47-ročného Crofta i 39-ročného Foxa žiadala doživotie.



Crofta a Foxa v auguste obvinili z toho, že boli vodcami sprisahania, ktorého cieľom bolo vystupňovať vášne v tábore protivládnych extrémistov tesne pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a uniesť guvernérku Whitmerovú.



Únos Whitmerovej mal byť začiatkom "vlády teroru", uviedol Kessler podľa súdnych dokumentov. Croft vyzýval na nepokoje, "upálenie" vládnych predstaviteľov v spánku a vyvolanie násilia v celej krajine.



Croftov advokát Joshua Blanchard sa snažil marginalizovať podiel svojho klienta na sprisahaní. Uviedol, že Croft, pochádzajúci z Bearu v štáte Delaware, v skutočnosti nemal vplyv na ostatných a často ich frustroval, pretože "stále len rozprával".



Z dvojice mužov, ktorí sa priznali k sprisahaniu a svedčili proti Foxovi a Croftovi, je Ty Garbin už na slobode po odpykaní dva a polročného trestu odňatia slobody, zatiaľ čo Kaleb Franks dostal štvorročný trest.



Whitmerovej sa fyzicky nič nestalo. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) na jeseň 2020 kauzu ukončil zadržaním 14 osôb.



Whitmerová je členkou Demokratickej strany a na čele štátu Michigan je od roku 2019. Rok nato niektorých obyvateľov štátu pobúrili prísne karanténne opatrenia, ktoré zaviedla pre šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Účastníci protestov, ktoré podporoval i americký prezident Donald Trump, to guvernérke vyčítali ako porušovanie osobných slobôd.