< sekcia Zahraničie
IDF: Izraelčana na hranici s Libanonom zabila izraelská paľba
Libanonská militantná skupina Hizballáh uviedla, že v nedeľu zaútočila na vojakov v severnej časti Izraela v kibuci Misgav Am.
Autor TASR
Tel Aviv 23. marca (TASR) - Izraelský civilista, ktorý v nedeľu zahynul v blízkosti hranice s Libanonom, prišiel o život v dôsledku streľby izraelských jednotiek a nie raketového útoku proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ako sa spočiatku predpokladalo, uviedla v pondelok izraelská armáda (IDF). TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a Reuters a televízie NBC News.
„Predbežné zistenia naznačujú, že izraelský civilista zahynul v dôsledku delostreleckej paľby IDF, ktorá bola vykonaná na podporu síl operujúcich v južnom Libanone,“ uviedla armáda.
„Počas incidentu došlo k viacerým závažným problémom a operačným chybám, a to tak pri plánovaní, ako aj pri samotnej realizácii paľby,“ dodala.
Libanonská militantná skupina Hizballáh uviedla, že v nedeľu zaútočila na vojakov v severnej časti Izraela v kibuci Misgav Am. Podľa prvotných informácií záchranárov zabil civilistu práve tento útok hnutia.
V pondelok IDF uviedla, že delostrelecká paľba, pri ktorej zahynul izraelský občan, „bola vykonaná pod nesprávnym uhlom a nebola v súlade s protokolmi“.
„V dôsledku toho bolo namiesto nepriateľského cieľa vystrelených päť delostreleckých granátov na Misgav Am,“ uvádza sa vo vyhlásení armády, ktorá vyjadrila ľútosť nad týmto incidentom, a tiež sústrasť rodine zosnulého a obyvateľom kibucu.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď 2. marca zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.
